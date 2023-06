News Arriva la conferma: “Ecco le prove”, Fedez e Luis Sal avevano una relazione | Smascherati Di Ambra Ferri - 15

Il dissing consumatosi tra Fedez e Luis Sal è sulla bocca di tutti e nelle ultime ore sono arrivate le prime opinioni da volti noti della tv.

Era inevitabile che della litigata tra Fedez e Luis Sal se ne continuasse a parlare. La sensazione è che si continuerà così per giorni. I due sono diventati protagonisti del gossip per via di un dramma andato in onda online, attraverso frecciatine velenose lanciate sui social.

Già da tempo si temeva che tra i due non scorresse buon sangue: infatti, negli ultimi tempi Luis non appariva più nel loro celebre podcast Muschio Selvaggio, destando sospetto. I due hanno un carattere molto diverso, ma negli anni sembravano aver trovato un equilibrio indissolubile. Probabilmente, quella era solo un’immagine di facciata.

Solo qualche giorno fa Fedez ha confermato in una puntata che tra loro le cose non vanno più bene come una volta e ha spiegato il perché dell’assenza dell’ormai ex amico. La risposta di Luis non è tardata ad arrivare, ma oltre gli sconti tra i due protagonisti si sono aggiunte voci esterne di personaggi famosi che non hanno colto l’occasione per dire la loro.

Il rapporto tra Luis Sal e Fedez

Tra questi ha parlato anche Fabrizio Corona, che attraverso il suo canale Telegram ha condiviso degli audio in cui esprimeva il suo pensiero sulla vicenda. “E così i due fidanzati si sono lasciati, questa è la verità che non vi dicono“. Parole pesanti, che lasciano intendere che non ci fosse solo una semplice amicizia. “Questa è la verità che non vi dicono. Come nessuno vi potrà mai dire cosa succedeva negli studi di ‘Mucchio Selvaggio’. Nessuno, tranne io… con tanto di prove. Non siete pronti”. Il re dei paparazzi sostiene di avere delle prove che testimoniano la relazione tra i due uomini.

“Noi siamo stati i primi a parlare dell’assenza di Luis Sal alla riapertura del podcast Muschio Selvaggio dopo Sanremo. Avevo parlato di problemi tra di loro. Cerco di tagliare corto, la risposta di Lui Sal è stata perfetta e stupenda da un punto di vista creativo e di montaggio e comunicazione. Davvero il numero uno su quell’aspetto. Però mi dispiace per voi, questa è la prima volta che per me ha ragione Federico Lucia.”

“Questa è la verità che non vi dicono”

“Quando si fanno le società si rispettano le regole della società. E Luis Sal non si è comportato bene. C’è stato un aut aut e la scusa è stata ‘non ci troviamo d’accordo’. Capricci e ripicche. Fedez che chiama la mamma ‘difendimi tu”. Luis che gli fa fare una figuraccia per com’è egoista ed egocentrico, l’altro che la butta sui soldi dei lavoratori. E alla fine cosa rimane? Un podcast buttato, soldi buttati e un rapporto distrutto“.

Non solo Fabrizio Corona, anche la cognata di J-ax ha preso una posizione in merito condividendo un video in cui Luis Sal sbugiarda Fedez, corredato da una frase: “Karma is your checks about to bounce”.