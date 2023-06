News Francesco Totti: dopo Ilary e Noemi spunta una nuova donna | Avanti un’altra Di Didi Kera - 13

L’elenco delle donne del Pupone aumenta: è saltata fuori una terza figura femminile nella vita dell’ex calciatore.

Francesco Totti si trova al centro del gossip da diverso tempo ormai, ovvero da quando lui e la sua ex moglie, Ilary Blasi, hanno annunciato la loro separazione. L’ex capitano della Roma aveva poi trovato conforto nelle braccia di Noemi Bocchi, una flower designer.

Tuttavia, sembra che si debba aggiungere una terza donna nell’elenco (noto) di Totti.

Qualche tempo prima che Francesco facesse la conoscenza della Bocchi, l’uomo aveva mostrato un interesse non indifferente per un’altra donna. Inoltre, questo sentimento era nato nel cuore del Pupone quando ancora era sposato con la conduttrice dell’Isola dei Famosi.

A dare questa notizia clamorosa è stato The pipol gossip e, se venisse poi confermata, scatenerebbe una marea di commenti e critiche in merito alla faccenda. Pare proprio che mentre l’ex calciatore stesse ancora con la Blasi, avrebbe inviato alcuni messaggi a quest’altra donna.

Ma lo scoop più incredibile è che questa donna con la quale Francesco si è messaggiato durante l’ultimo periodo del matrimonio con Ilary sarebbe una naufraga di questa edizione del reality più duro di Mediaset e, oltretutto, presentato proprio dalla Blasi.

La terza incomoda nel matrimonio di Ilary e Totti

Quindi, questi messaggi mandati alla donna misteriosa sono stati scritti da Francesco mentre era ancora sposato con la Blasi. Ma bisogna capire se questo evento è successo quando il loro rapporto era ormai al capolinea oppure se è stato proprio questo a farli separare definitivamente.

Inoltre, sarebbe un interesse nato prima dell’incontro con Noemi. Dunque, bisogna vedere se l’ordine di successione è: Ilary, la donna misteriosa, Noemi oppure Ilary e la donna misteriosa contemporaneamente e poi Noemi.

Notizia confermata o no?

Per il momento si tratta soltanto di un’indiscrezione e questo scoop non è stato confermato né smentito dai diretti interessati. Di certo è una notizia che farebbe scoppiare una bomba mediatica, se fosse vera. Inoltre, la donna in questione è attualmente una concorrente dell’Isola dei Famosi e chissà se Ilary lo sa e tirerà qualche frecciatina oppure si comporterà in modo diplomatico.

Per il momento la situazione, in merito a questa indiscrezione, sembra calma e senza punzecchiature varia. Tra Totti e la Bocchi è successo tutto talmente in fretta che le persone si sono chieste se già non si conoscessero da più tempo. Quello che si sa è che l’amore tra Francesco Totti e Noemi è sbocciato dopo la separazione da Ilary Blasi.