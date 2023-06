News Fiorello nei guai: “Non so se farò Sanremo” la confessione intima di Amadeus | Scoppia la bomba Di Ambra Ferri - 7

Non ha fatto in tempo a finire Sanremo 2023, che già si parla della nuova edizione. A scatenare il panico sono state le parole di Fiorello.

Sappiamo quanto Rosario Fiorello e Amadeus siano amici: il loro rapporto va al di là dell’ambiente lavorativo e, come succede tra qualsiasi altra persona, spesso si fanno delle confidenze.

Questa volta, però, Fiorello si è lasciato scappare un segreto che gli aveva detto l’amico in un momento di intimità. Sembra infatti che, per motivi che andremo a snocciolare in seguito, potrebbe non essere Amadeus a condurre la prossima edizione di Sanremo.

Eppure, il suo incarico era già stato confermato fino al 2024. Cosa potrebbe avergli fatto cambiare idea così drasticamente?

La rivelazione di Fiorello

Per alcuni, il tutto è da ricondurre alla situazione tesa che c’è in Rai con il cambio di nomine e l’abbandono di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, che spostano il loro programma Che tempo che fa sul canale 9.

Fiorello è molto arrabbiato per quello che sta accadendo, e forse senza pensare alle conseguenze, ha voluto svelare un’ipotesi in campo. Infatti, durante il programma Viva Rai Due, ha lasciato tutti senza parole confessando che Amadeus nel corso di una telefonata gli avrebbe detto di non essere sicuro sul suo futuro lavorativo.

La telefonata tra Amadeus e Fiorello

Sembra che il conduttore non sia più convinto di voler condurre anche la prossima edizione del Festival di Sanremo. Fiorello l’ha svelato nel corso della puntata in onda il 26 maggio, durante la quale ha detto: “Amadeus continua a seguirci imperterrito e indefesso. L’ho sentito ieri. Mi ha detto una cosa: non so se quest’anno farò Sanremo”. Poi ha chiarito che Amadeus gli avrebbe chiesto di non dire nulla, ma lui a quanto pare se l’è lasciato scappare.

Secondo alcune teorie che circolano in rete, Rosario Fiorello avrebbe fatto questa rivelazione come provocazione nei confronti di vertici Rai, che stanno facendo piazza pulita nei propri programmi. Infatti, Fiorello ultimamente non fa che ironizzare in modo amaro sul terremoto che ha colpito la rete nazionale. É vero anche che per ora non c’è nulla di deciso per il prossimo Festival di Sanremo, quindi tutto potrebbe effettivamente cambiare.

Amadeus non ha né smentito né confermato le parole dell’amico, per cui noi sappiamo se ciò che ha detto corrisponde a una vera intenzione del conduttore. Non ci resta che attendere ancora qualche mese e vedere se, con l’inizio dei lavori, ciò che ha detto Fiorello corrisponde a verità o solo una provocazione.