Previsioni meteo: tra instabilità e forti rovesci | Estate con ombrello alla mano Di Ambra Ferri - 12

Gli amanti del freddo saranno felici che da questa settimana tornano i temporali su tutta Italia. Ecco cosa prevedono le previsioni meteo.

Attenzione a chi si è illuso che questi raggi di sole dessero ufficialmente il via alla stagione estiva. La verità è che le brutte giornate sono dietro l’angolo e l’Italia si troverà presto ad affrontare una nuova fase di instabilità meteorologica.

Aumenta, infatti, il rischio di forti piogge su tutto il territorio, portando il via il caldo preannunciato. Insomma, bisognerà avere ancora un po’ di pazienza prima dell’inizio della bella stagione. Ecco tutti i dettagli meteorologici sulle previsioni dei prossimi giorni.

L’Italia sarà colpita da un sistema di bassa pressione che porterà instabilità a livello di temperature e di agenti atmosferici. Potremmo, infatti, vedere piogge abbondanti su gran parte del territorio, in particolare sulle regioni settentrionali.

Meteo: instabilità e rovesci in Italia

Le aree adriatiche, invece, potrebbero essere interessate da temporali localizzati e a intermittenza, quindi brevi. Per quanto riguarda il Sud Italia, potrebbero aumentare le precipitazioni, anche se in misura inferiore rispetto al resto del paese. Lunedì la Lombardia sarà interessata da nubi compatte che, oltre a coprire completamente il cielo, potrebbero portare a rovesci e temporali. Attenzione anche alla Sicilia e alla Calabria, dove potrebbero esserci fenomeni deboli e sparsi.

Martedì il cielo sarà coperto da nubi sia nell’area nord-ovest che nel centro-sud Italia. Questo apre la possibilità a rovesci e temporali che si estenderanno nelle regioni interessate. Ciononostante, il cielo dovrebbe aprirsi attorno al pomeriggio, soprattutto nelle zone settentrionali del paese.

Le previsioni per il resto della settimana

E per quanto riguarda i giorni successivi della settimana, è ancora difficile determinare come si comporterà il tempo, soprattutto data la forte instabilità che lo caratterizza ultimamente. Tutto dipende dalla traiettoria che prenderà il vortice ciclonico. Secondo diversi calcoli, dovrebbe spostarsi verso il nord, portando pioggia e un abbassamento delle temperature. Secondo altri esperti del meteo, invece, il vortice dovrebbe indirizzarsi verso i Balcani, dove dovrebbero peggiorare le condizioni atmosferiche in particolare nelle regioni centrali e meridionali, nonché le zone adriatiche.

Insomma, non è ancora arrivato il momento di fare il cambio armadio: meglio attendere qualche settimana, in modo che il tempo si stabilizzi. Al momento è molto difficile prevedere cosa succederà nei prossimi giorni. Il meteo potrebbe sorprenderci con forte persistenti precipitazioni, oppure cambiare all’ultimo minuto. Il consiglio degli esperti, almeno per ora, è quello di tenere l’ombrello alla mano e gli occhiali da sole ancora nel cassetto.