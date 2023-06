News Silvio Berlusconi: svelato chi è il vero erede dell’esorbitante patrimonio | Non è facile Di Didi Kera - 19

Dopo aver accantonato il dolore per la perdita del capofamiglia, gli affetti devono pensare a suddividere il patrimonio lasciato loro.

Ieri, 12 giugno 2023, è deceduto Silvio Berlusconi. L’ex Presidente del Consiglio ha lasciato, oltre a numerosi affetti, anche un patrimonio enorme che secondo Forbes ammonta a 6,4 miliardi di euro circa. Nella somma, ci sono partecipazioni quotate in Borsa, società, ville, proprietà immobiliari, una squadra di calcio, uno yacht e tanto altro.

Un’enorme eredità che il Cavaliere è stato in grado di accumulare grazie alle sue abilità come uomo d’affari. Un patrimonio gigantesco come i membri della sua famiglia: due ex mogli, cinque figli e sedici nipoti. La più grande delle nipoti è Lucrezia, la prima figlia di Pier Silvio Berlusconi, e sorella di Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, gli altri due figli avuti con Silvia Toffanin.

Poi ci sono i due figli di Marina (Gabriele e Silvio) i cinque figli di Barbara (Edoardo, Alessandro, Francesco, Leone ed Ettore Quinto) i tre di Eleonora (Riccardo, Flora e Artemisia) e i due di Luigi (Emanuele Silvio e Tommaso Fabio).

Tra i figli di Silvio, Marina e Pier Silvio sono i maggiori responsabili degli affari di famiglia. Berlusconi li ha avuti entrambi dalla prima moglie Carla Elvira Lucia dall’Oglio e questi favoritismi hanno contrariato non poco la sua seconda moglie, ovvero Veronica Lario.

Com’è organizzato l’enorme patrimonio che ha lasciato Silvio Berlusconi

Stando alla classifica rilasciata da Forbes sui miliardari italiani del 2023, Silvio Berlusconi è al terzo posto, con un patrimonio che ammonta all’incirca 6,9 miliardi di dollari. MediaForEurope (Mfe) è la vera cassaforte dei Berlusconi, la sede è stata trasferita in Olanda e la fusione con Mediaset España dovrebbe avvenire tra l’esteta e l’autunno 2023.

Mfe è controllata da Fininvest per il 48,2 % e da Vivendi per il 23,35%. Fininvest è controllata interamente dalla famiglia Berlusconi, ma se la dividono sette holding, di cui quattro riconducibili direttamente a Silvio Berlusconi. Lui ha il 61%, mentre Marina e Pier Silvio l’8% a testa, la prima è a capo della Mondadori e il secondo di Mediaset. I tre figli Barbara, Eleonora e Luigi hanno insieme il 21% della società.

Chi si accalappierà l’eredità di Silvio Berlusconi

In conclusione, a chi andrà effettivamente l’eredità lasciata dal Cavaliere? Come verrà suddiviso l’enorme patrimonio che Silvio ha saputo accumulare negli anni? Per il momento queste informazioni non sono ancora disponibili, ma quasi sicuramente saranno i figli ad ottenere le fette più grandi di questa preziosissima torta.

Per quanto riguarda le aziende e gli affari, si hanno ancora più dubbi sul loro futuro. Pier Silvio potrebbe ricevere il pieno controllo di Mediaset e Marina sarebbe alla guida di Fininvest e della Mondadori. Per quanto riguardo gli altri tre figli, si vedrà che cosa il destino ha in serbo per loro. Una cosa è certa: l’eredità di Silvio Berlusconi non lascerà nessuno a boccia asciutta.