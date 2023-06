News Catherine Spaak è stata arrestata, due vite distrutte | Situazione spaventosa Di Marina Drai - 12

Catherine Spaak ha rivelato alcuni aspetti della sua vita molto delicati, e anche un episodio spaventoso di cui è stata protagonista.

Catherine Spaak è stata una delle attrici più apprezzate della sua generazione. Nella sua carriera è stata anche cantante, conduttrice e ballerina, e quando se n’è andato il 17 aprile 2022 ha lasciato un vuoto enorme nel cuore di fan e colleghi.

Il suo primo ruolo cinematografico è stato nel film Il buco, quando aveva solo 14 anni, ed esordì invece in Italia nel 1960, un anno dopo, in Dolci inganni. Quel ruolo delineò in gran parte la sua carriera negli anni subito a seguire, poiché continuò a interpretare in diverse pellicole il ruolo di “ragazza spregiudicata”.

Pochi anni dopo cominciò anche la sua carriera di cantante e pubblicò i primi 45 giri con la Dischi Ricordi. Diventò poi una presenza costante nella commedia all’italiana, in pellicole come L’armata Brancaleone, La matriarca, Certo, certissimo, anzi… probabile.

Negli anni ’70 recitò la parte di Rossana nella commedia musicale Cyrano, e nei primi anni ’80 continuò a ricoprire ruoli in diverse commedie, soprattutto al fianco di Paolo Villaggio e Alberto Sordi. Negli ultimi anni la sua attività è scemata, e le ultime apparizioni televisive risalgono al 2015, quando è stata tra i concorrenti de L’isola dei famosi.

Catherine Spaak: vita privata

L’attrice è scomparsa all’età di 77 anni dopo una malattia durata due anni. Nel 2020 venne colpita da un’emorragia cerebrale che le compromise vista e movimento. Poco dopo soffrì di un’altra ischemia e due anni dopo, con l’incedere della malattia, se n’è andata. I funerali sono stati celebrati in forma strettamente privata.

Spaak è stata sposata con Fabrizio Capucci, conosciuto sul set de La voglia matta. La loro unione fu di breve durata, ma la separazione fu molto dolorosa perché la figlia fu contesa e Spaak, all’epoca 17enne, dovette dire addio alla bambina. L’intera famiglia dell’ex marito si schierò contro di lei e Sabrina, la figlia, le venne sottratta.

Il racconto da brividi

L’attrice ha raccontato di quando la figlia le è stata sottratta: una storia incredibile, ma purtroppo vera. “Sono stata arrestata a Bardonecchia” ha iniziato. “All’epoca c’era ancora la patria potestà e una donna non era veramente libera. Così mi riportarono a Roma con mia figlia, per tutto il viaggio in braccio a un carabiniere. La motivazione era, a dir poco, discutibile: sosteneva che la madre, cioè io, essendo un’attrice, era di dubbia moralità. Quindi la bambina sarebbe rimasta con la nonna paterna“.

Purtroppo la situazione non si è mai sistemata e l’attrice non ha avuto modo di riavvicinarsi alla bambina. “Nel tempo ho poi fatto tanti passi per riavvicinarmi, ma non ho mai ricevuto risposte. Io ho rispettato la sua decisione, confermata anche quando ha avuto un brutto incidente. Comunque si può dire che hanno distrutto due vite“. All’epoca Spaak aveva soltanto 17 anni.