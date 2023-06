News Silvio Berlusconi: l’ultima apparizione televisiva prima della morte | VIDEO Di Didi Kera - 11

Lo scorso 12 giugno è deceduto l’ex Presidente del Consiglio, ma prima ha voluto lasciare un messaggio agli italiani.

Il 6 maggio scorso Silvio Berlusconi è apparso per l’ultima volta sugli schermi degli italiani in occasione della convention di Forza Italia. Nel video si vede chiaramente come l’ex Premier era stanco, provato dalla malattia, con il volto tirato e il respiro spezzato.

L’ultimo saluto che Berlusconi ha dato agli italiani è stato trasmesso dalla sua camera dell’Ospedale San Raffaele dove era ricoverato da diversi giorni. Sullo sfondo si può notare il colore blu, simbolo del suo partito, e a fianco la bandiera di Forza Italia e quella dell’Unione Europea.

Sebbene il leader politico sia stato preparato per apparire al meglio davanti al suo pubblico, gli italiani non hanno potuto fare a meno di notare come Berlusconi apparisse stanco, stremato, con il respiro corto e le mani tremanti.

Negli ultimi anni, Silvio Berlusconi ha combattuto molto contro la malattia che gli hanno diagnosticato. Si trattava di leucemia mielomonocitica cronica che, di norma, colpisce le persone anziane.

Le ultime parole dell’ex Premier Silvio Berlusconi

“Vorrei ricordare a tutti i nostri concittadini il dovere di andare a votare perché chi non vota lascia agli altri di decidere sul futuro del suo comune e della sua città; quindi, chi non vota non è un buon cittadino, non è un buon italiano. Vi ringrazio tanto, vi abbraccio tutti e, mi raccomando, andate tutti a votare!”.

Con queste frasi, il leader politico ha voluto spronare gli italiani a fare il loro dovere e, in qualche modo, li ha voluti anche salutare in modo definitivo. Questo discorso è stato introdotto da Alessandro Tajani, da sempre al fianco di Berlusconi per Forza Italia ed oggi Ministro degli Esteri, che ha definito il leader politico come un grande italiano.

Le persone che hanno ricordato Silvio Berlusconi

Lo scorso 12 giugno molti esponenti politici hanno espresso parole di cordoglio ed affetto nei confronti di Berlusconi e, prima tra tutti, è stata Giorgia Meloni. Poi, si è subito accodato anche il suo vice, Matteo Salvini, Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture. Quest’ultimo è apparso durante la lunga diretta del Tg5 molto provato ed addolorato dalla morte dell’imprenditore.

A commentare il tragico evento anche l’ex direttore tecnico del Milan Paolo Maldini, che ha definito Berlusconi come un visionario e un sognatore. Inoltre, Maldini ha ringraziato Silvio Berlusconi per aver fatto vivere ai tifosi rossoneri un sogno durato ben 30 anni.