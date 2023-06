News “Amadeus a casa, cacciamolo”: inquietanti rivelazioni in Rai | Arrivano nuovi conduttori Di Marina Drai - 16

Dopo Fabio Fazio, anche Amadeus potrebbe lasciare la Rai: ecco le inquietanti rivelazioni sul futuro dell’emittente.

L’addio di Fabio Fazio alla Rai ha scatenato un terremoto i cui effetti si sentono ancora oggi. La notizia era nell’aria già da diversi mesi, ma nessuno avrebbe mai immaginato che sarebbe diventata realtà: tutti pensavano fosse solo un’indiscrezione infondata.

Invece Fazio, dopo tanti anni a Che tempo che fa, ha lasciato il programma e l’emittente per passare a Discovery, con un contratto di migliaia di euro. Manca una sola puntata e poi i fan della trasmissione dovranno seguire il conduttore tanto amato in un’altra avventura.

“Il mio lavoro continuerà altrove, d’altronde non tutti i protagonisti sono adatti per tutte le narrazioni. Me ne sono reso conto e quindi continuo a fare serenamente il mio lavoro altrove che è quello, che ho sempre fatto in questi 40 anni” aveva affermato, annunciando il suo addio.

Un vero e proprio scossone che, forse, potrebbe avere ripercussioni anche su altri programmi. Mentre si pensa a un possibile sostituto per Fazio, emergono delle affermazioni che lasciano senza parole.

La satira di Fiorello

Fiorello ha colto la palla al balzo per commentare in maniera ironica la situazione in Rai. “C’è uno bravo? Che facciamo? Cacciamolo via! C’è uno che fa guadagnare la Rai? Via!” ha esclamato, coinvolgendo poi anche il suo collega e amico Amadeus. “Amadeus? Ora a casa! Siate meno bravi e soprattutto non dite cose sconvenienti perché io voglio rimanere qua in Rai”.

Il comico ha criticato, seppur in modo ironico, l’esito della discussione tra Fazio e i vertici Rai. Le incompatibilità tra il conduttore e l’emittente hanno portato il primo ad accettare la proposta di Discovery senza neanche pensarci troppo, visto l’allettante contratto che gli è stato proposto.

Amadeus non è il solo

Fiorello ha continuato con la satira prendendo di mira anche il nuovo amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio. Il comico ha elencato una serie di attività di cui, secondo lui, dovrà occuparsi il nuovo AD: “Preparare un promo per spiegare che Roberto è il nome e Sergio il cognome, aggiungere la mia sagoma in bronzo al cavallo di Viale Mazzini, dare alla Meloni tutte le risposte della Ghigliottina così fa bella figura con i suoi ministri”.

E poi ancora: “Togliere il tasto Nove dal telecomando, cambiare il nome di Rai3 in Rete4, rassicurare il Pd che il programma Chi l’ha visto sarà dedicato ai suoi elettori, mandare un messaggio rasserenante a Fazio, andare a fare casting di nuovi conduttori in Ungheria, cambiare il regolamento di Ballando con le stelle come vuole Lollobrigida: ogni coppia in gara deve concepire almeno un figlio, proporre al Vaticano la beatificazione di Vespa. E Casciari faccia la convergenza agli occhi, per non guardare più a sinistra”