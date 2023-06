News Alba Parietti ha perso il controllo con la chirurgia | Ecco com’era prima, irriconoscibile Di Luna Vespri - 5

Il sorprendente cambiamento dell’icona televisiva Alba Parietti nel corso degli anni: ecco la foto.

Alba Parietti è un noto personaggio televisivo e showgirl italiana. Ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo negli anni ’80, ottenendo popolarità grazie alle sue apparizioni in programmi televisivi e show dal vivo.

Negli anni successivi, Alba Parietti è diventata un volto noto della televisione italiana, partecipando a diverse trasmissioni, tra cui “Fantastico”, “Domenica In” e “Scherzi a Parte”. È conosciuta per il suo carattere spumeggiante e la sua personalità vivace, che le ha permesso di diventare una presenza affezionata nel panorama televisivo italiano.

Oltre alla sua carriera in TV, Alba Parietti ha avuto esperienze anche nel cinema, recitando in diversi film italiani. È stata anche protagonista di programmi di successo come “L’Isola dei Famosi” e “Ballando con le Stelle”.

È famosa per il suo senso dell’umorismo, la sua parlantina veloce e la sua capacità di intrattenere il pubblico con la sua energia contagiosa. Ha un carattere estroverso e si distingue per la sua spontaneità e schiettezza.

Com’è cambiata Alba Parietti rispetto al passato

Nel corso degli anni, Alba Parietti ha vissuto una trasformazione sia fisica, oltre che personale, sottoponendosi a interventi di chirurgia estetica e mostrando un look sempre in evoluzione, come per esempio i capelli che all’epoca erano biondi e adesso castani.

Un cambiamento che non è passato inosservato da parte di tutti i fan e i follower, soprattutto sui social. Non che la sua bellezza sia andata via, ma il suo aspetto è decisamente stravolto rispetto al passato. Vi ricordate com’era la showgirl?

La foto del passato di Alba Parietti

Una foto del passato, postata dalla stessa showgirl sui social, la ritrae in un tempo ormai lontano in cui si nota chiaramente la differenza con il presente. Nella foto Alba biondissima e in costume da bagno, è insieme a sua zia, mostrando tutta la sua bellezza, che nonostante i cambiamenti, non è mai svanita.

I suoi fan nutrono molte speranze nel fatto che la donna possa riuscire a trovare finalmente l’amore, un amore intenso e importante come è stato quello che ha vissuto con l’ex Franco Oppini, nonostante la breve durata. Da molto tempo, infatti, Alba Parietti non ha un compagno, e vive molto bene la sua vita da single. L’amore più grande e sincero che ha ad oggi è quello verso il figlio Francesco Oppini, noto per aver partecipato al programma del Grande Fratello.