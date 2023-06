News Tommaso Paradiso è finito in ospedale, situazione critica | Paura per il cantante Di Marina Drai - 12

Tommaso Paradiso ha rivelato di essere finito in ospedale a causa di una malattia di cui soffre da molto tempo.

Lo abbiamo conosciuto come frontman dei Thegiornalisti e ora lo seguiamo come solita: Tommaso Paradiso ha conquistato una notevole fama negli ultimi anni grazie ai singoli di successo pubblicati prima col suo gruppo e poi in solitaria.

La band è stata fondata nel 2009 ed era composta da lui, Marco Antonio Musella e Marco Primavera. La notorietà è cominciata con l’album Fuoricampo, ma il vero successo è arrivato col singolo Riccione del 2017 che ha portato il trio a esibirsi in tutta Italia.

Due anni dopo, nel 2019, il cantante ha annunciato il proprio abbandono del gruppo e ha iniziato la carriera solista. Pochi giorni dopo ha pubblicato Non avere paura, primo singolo da solista.

Nel 2022 ha pubblicato l’inedito Piove in discoteca, nuovo tormentone estivo, mentre di recente, a fine marzo, ha pubblicato Viaggio intorno al sole e per ultimo Amore indiano in collaborazione con i Baustelle.

Un padre assente

In un’intervista per il Corriere della Sera il cantante ha raccontato alcuni episodi della sua infanzia ed è finito a parlare del rapporto col padre. Un argomento delicato per lui, visto che è cresciuto senza una figura paterna. “All’inizio non mi accorsi neanche di avere un padre. Per questo sorrido quando ascolto certi discorsi sulla necessità delle due figure tradizionali come garanzia di una famiglia perfetta. Per me, bambino, era quella formata da mia madre e da me, la famiglia giusta“.

Paradiso ha spiegato che suo padre se n’è andato quando era molto piccolo, abbandonandolo. Sua madre l’ha cresciuto da sola, dandogli tutto l’amore di cui aveva bisogno. Il cantante ha poi rivelato che il padre si è fatto vivo una sola volta, su Instagram, ma lui ha deciso di ignorarlo per non farsi del male.

Tommaso Paradiso e la brutta malattia

Nella stessa intervista il cantante ha raccontato di aver sofferto di attacchi di panico, un disagio molto diffuso che a volte lo colpisce ancora oggi. “L’ho affrontato, questo problema, con l’analisi. Ed è stato molto utile” ha spiegato. “Le cose ora vanno meglio. Il primo episodio fu quando avevo diciotto anni, alla fine della scuola. In classe, lo ricordo ancora, fui impressionato da un quadro del Seicento in cui veniva rappresentato un uomo con il corpo da angelo e la testa da diavolo. Mi mancò il respiro, corsi fuori a cercare aria e acqua da gettarmi sul viso“.

È stato proprio da quel momento che Paradiso ha cominciato a soffrire di attacchi di panico. “Da allora ne ho avuti molti di episodi così e una volta sono anche finito in ospedale. Ora sono quasi spariti e comunque l’analisi mi ha dato gli strumenti per razionalizzarli e dominarli” ha rivelato, rassicurando i fan.