News Roberta Morise svela dettagli privati sulla fine con Carlo Conti | Retroscena impensabile Di Marina Drai - 11

Roberta Morise ha raccontato della sua relazione con Carlo Conti spiegando i veri motivi della fine del loro amore.

Roberta Morise negli anni si è affermata come uno dei volti più amati dagli italiani. La sua carriera è cominciata nel 2004 a Miss Italia, dove si è classificata al quinto posto. Lo stesso anno è diventata corista a I raccomandati su Rai 1, trasmissione condotta da Carlo Conti.

Il conduttore l’ha poi voluta sul palco di Rimini per affiancarlo ne L’anno che verrà, programma di fine anno. Ha poi partecipato a Starflash e Assolutamente, per poi approdare a L’eredità sempre con Carlo Conti. Proprio in quegli anni i due hanno avuto una relazione, inizialmente tenuta segreta.

Dopo questa esperienza è stata madrina e valletta de I migliori anni, poi dal 2013, per quattro anni, è stata co-conduttrice di Easy Driver. Dal 5 al 10 febbraio 2018 ha condotto L’Italia in vetrina – Viva Sanremo in occasione della kermesse, un talk show per la web tv della rivista Panorama.

Dal 2018 al 2020 ha condotto I fatti vostri insieme a Giancarlo Magalli, ed è poi tornata nel 2022, per qualche puntata, a L’eredità.

La relazione con Carlo Conti

Roberta Morise e Carlo Conti sono stati insieme per alcuni anni, anche se hanno svelato la loro relazione solo nel 2009. Due anni dopo, nel 2011, si sono lasciati per motivi che sono ancora oscuri ai più: la coppia non ha parlato molto della separazione e ha deciso di mantenere un profilo basso, chiarendo qualche dubbio solo quando gli venivano rivolte domande specifiche.

A giudicare da ciò che si vede in televisione, i due tutto sommato hanno mantenuto dei rapporti distesi e non si sono mai fatti la guerra. È probabile quindi che l’addio fosse condiviso da entrambe le parti e che la coppia abbia capito che non c’era più futuro per loro. Di recente, però, la showgirl ha rivelato alcuni particolari inediti sulla fine dell’amore col conduttore.

Roberta Morise svela i motivi dell’addio

La showgirl ha rivelato tutta la verità sull’addio a Carlo Conti. I due ormai si sono lasciati da molti anni, ma ogni tanto si parla ancora della bella relazione che purtroppo è naufragata. In un’intervista a Chi la conduttrice ha spiegato che il loro rapporto era “intenso”, ma “quasi da padre a figlia”. Questa consapevolezza l’ha portata a ragionare sulla relazione.

“Sarà stata colpa della differenza di età” ha affermato mentre rivelava che la passione è pian piano sfumata per entrambi, fino a esaurirsi del tutto. I due sono divisi infatti da ben 25 anni di età, ma per diverso tempo questo non è stato un problema. Conti, dal canto suo, aveva invece raccontato che si erano lasciati per via della troppa esposizione mediatica. Quale sia la verità al momento è impossibile dirlo.