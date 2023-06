News Giorgio Mastrota svela una dolora verità su Natalia Estrada | Dettagli da brivido Di Didi Kera - 13

Il conduttore televisivo si sbottona circa la sua relazione passata con l’attrice spagnola: segreti venuti a galla.

Giorgio Mastrota è un conduttore televisivo che negli ultimi anni si è affermato nelle televendite di prodotti di vario genere. L’uomo ha così descritto la sua relazione passata con la ballerina spagnola Natalia Estrada: “Piaciuti, voluti, amati, sposati: tutto in una sequenza rapidissima, come una vampata che brucia una cosa dopo l’altra”.

Giorgio e Natalia si sono conosciuti nel 1992 e si sono immediatamente sposati. Nel 1995 è nata la loro adorata figlia, Natalia Mastrota, e nel 1998 si sono separati. In merito alla fine della loro relazione, il conduttore milanese ha raccontato al Corriere della Sera:

“La fine del matrimonio fu un evento così clamoroso che finì nei titoli del Tg5. Ma fu accelerata anche la sofferenza del post. Sai, quando una cosa la sanno tutti, esci di casa e ti arrivano parole di conforto da chiunque: il passante, l’edicolante, il macellaio. E passa prima”.

Dunque, una relazione che si è consumata alla stessa velocità di una candela accesa nel vento: molto intensa e passionale, ma anche molto veloce a terminare. Mastrota ha anche rivelato dei retroscena vissuti con il grande Mike Bongiorno.

Il racconto di Giorgio Mastrota riguardo Mike Bongiorno

Giorgio ha svelato un episodio privato ma significativo vissuto con Mike, dicendo: “Quando iniziarono le televendite, c’era qualche settimanale che forzava i titoli e veniva fuori col virgolettato, attribuito a me, ‘eccomi, sono il re delle televendite’. A Mike, che era il vero re delle televendite, la cosa non piaceva.

‘Non devi dire questa cosa!’, mi diceva tutte le volte che lo incontravo in camerino. ‘Ma Mike, io non l’ho mai detta!’. ‘Sì, ma tu non dirla’, insisteva. E io, che avevo un rispetto sacro per la sua figura: ‘Va bene, Mike, non la dico più”. insomma, un vero e proprio rispetto senza confini per un grande della televisione italiana.

I retroscena della fine della relazione con Natalia Estrada

Giorgio ha rivelato: “Tre anni dopo la fine del matrimonio con me, Natalia si mette insieme a Paolo Berlusconi e quindi capitava che ci si ritrovasse con lui in qualche occasione, tipo alle feste comandate. Ecco, papà era contentissimo di quei momenti, di vedere un Berlusconi in famiglia, anche accanto alla sua ex nuora”.

Stando a quanto riportato da Giorgio Mastrota, il padre: “era diventato un berlusconiano accanito, il berlusconismo in tutte le sue forme per lui era quasi una vocazione”. Dunque, sebbene la relazione tra lui e la Estrada fosse finita, capitava che si incontravano molte volte.