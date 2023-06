News Antonino Spinalbese: solo adesso esce la verità sulla storia con Ginevra | Retroscena incredibili Di Marina Drai - 8

Cos’è successo tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini? Il settimanale Chi ha rivelato i motivi della storia mai nata.

Chi ha seguito l’ultima edizione del Grande Fratello VIP si sarà accorto, oltre agli innumerevoli scandali, del feeling che scorreva tra due concorrenti: Antonino Spinalbese e Gineva Lamborghini. I due giovani non hanno mai nascosto l’attrazione che li legava e si sono anche scambiati un bacio in diretta.

Per qualche motivo, però, la storia non è andata in porto e i due hanno smesso di sentirsi anche al di fuori della trasmissione. I fan dell’uno e dell’altro stavano già fantasticando sulla possibile relazione dei due giovani, ma si sono dovuti arrendere di fronte alla triste realtà.

Secondo quanto dichiarato da Ginevra, i due sono comunque rimasti amici e non c’è mai stato alcun tipo di risentimento. Né lei né Spinalbese, però, hanno mai rivelato i veri motivi per cui la relazione è finita prima di cominciare.

A riprova del fatto che tra i due c’è una profonda amicizia, la ragazza ha difeso Antonino sui social dopo gli attacchi dei fan al ragazzo: molti utenti lo hanno accusato infatti di aver “tradito” Ginevra e di non averla rispettata.

La nuova fiamma

Sembra che nel frattempo Spinalbese abbia trovato un nuovo amore: si tratta della modella Carolina Stramare. La giovane ha vinto l’80° edizione di Miss Italia, e negli ultimi anni l’abbiamo vista alla conduzione di Scherzi a parte insieme a Enrico Papi. Nel 2021 avrebbe dovuto partecipare a L’isola dei famosi, ma poco prima di partire si è ritirata per motivi personali.

I due sono stati beccati insieme in un locale di Milano, anche se non hanno ancora ufficializzato la loro relazione con selfie sui social. Se le cose tra i due andranno per il meglio, sarà solo questione di settimane: a giudicare dagli scatti, i due si frequentano già da più di un mese.

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini: la verità

Molti telespettatori che hanno seguito il Grande Fratello VIP hanno sperato in una storia tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. Tra i due c’era indubbiamente feeling e il bacio in diretta lo ha dimostrato, ma alla fine la situazione non si è mai evoluta. L’allontanamento di Ginevra dal reality non ha sicuramente aiutato la potenziale storia, ma i veri motivi dietro la “separazione” sono altri.

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, Antonino avrebbe rinunciato a contattare Ginevra al di fuori del programma perché secondo lui si sarebbe trattata solo di una storia mediatica. Il parrucchiere ha preferito rimanere distaccato da Ginevra e oggi sarebbe felice con Carolina Stramare.