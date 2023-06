News Test matematico, quanto vale il triangolo? Il 99% fallisce | Difficoltà elevata Di Didi Kera - 9

Questo rompicapo non solo mette in funzione la parte scientifica del vostro cervello, ma anche quella logica.

Se si desidera avere una mente lucida e fresca anche in età avanzata, quello che bisogna fare è cimentarsi in diversi tipi di test ogni giorno. Ne basta anche uno al giorno, cambiando categoria ogni volta, per far sì che il nostro cervello non perda colpi prima del tempo.

Purtroppo, andando avanti con l’età, le capacità celebrali diminuiscono drasticamente. Tuttavia, ci sono alcuni metodi che aiutano a rallentare di molto questo inevitabile processo e a permetterci di arrivare da anziani con un cervello relativamente giovane.

I test da fare possono essere visivi, per allenare le nostre capacità percettive, o di personalità, per divertirci a scoprire lati caratteriali che, magari, non sapevamo di avere. Ma c’è un tipo di test che aiuta maggiormente a tenere la nostra mente sempre attiva al massimo. Si tratta dei test matematici.

Questi veri e propri rompicapi mettono a dura prova le capacità degli individui che vi si cimentano, perché richiedono uno sforzo notevole in campo scientifico e logico. Inoltre, la matematica è una di quelle materia scolastiche che si ricordano con più fastidio, perché a pochissimi alunni riusciva bene al primo colpo. Ma fare di calcolo è molto importante e utile per la nostra mente.

Il test del triangolo

Nel rompicapo di oggi dobbiamo trovare il valore del triangolo. Osservando l’immagine, che mostra una serie di operazioni con le cifre sostituite da delle figure geometriche, dobbiamo individuare a quale numero corrisponde il triangolo.

Per risolvere questo test nel minor tempo possibile bisogna munirsi di foglio, penna e pazienza. Si deve applicare il metodo matematico e, quindi, sostituire le figure con le lettere. Quindi: il cerchio diventa X, il quadrato Y e il triangolo Z. Così facendo, l’operazione da risolvere è questa: X+X=10, (XxY)+Y=12 e (XxY)-(ZxX)=X.

La soluzione al rompicapo matematico

Trovata questa espressione, ottenuto con le varie sostituzioni fatte precedentemente, non ci resta altro da fare che capire quali cifre possono sostituire le lettere per avere quei numeri come soluzione. Inoltre, è bene ricordare che le moltiplicazioni hanno la precedenza sulle addizioni e le sottrazioni.

Le cifre che sostituiscono le lettere sono: X=5, Y=2 e Z=1. Quindi, il risultato finale è che il triangolo iniziale, diventato poi Z, vale 1. Andate a sostituire queste cifre con le lettere e vedrete che l’operazione risulterà corretta. Se non siete riusciti a risolvere questo test matematico, continuate ad allenarvi e vedrete che migliorerete sempre di più.