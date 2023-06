News Un altro domani: l’annuncio improvviso spiazza tutti | Anticipazioni di giugno Di Marina Drai - 11

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Un altro domani? Ecco le anticipazioni della telenovela spagnola fino al 2 giugno.

La telenovela spagnola Un altro domani è approdata in Italia il 6 giugno 2022 e ha subito fatto incetta di telespettatori. In onda su Canale 5 in day-time, ha una sola stagione composta da 255 puntate. La serie è ambientata nella Guinea Spagnola degli anni ’50, a Rio Muni, e a Robledillo de la Sierra, nella Madrid dei giorni nostri.

Protagonista inizialmente è Julia, una donna insoddisfatta della propria vita decisa per lei da sua madre e dal suo futuro marito. Proprio quando sta per sposarsi scopre un segreto di famiglia che le dà la forza di separarsi da loro dopo aver rischiato un esaurimento nervoso. Julia si rifugia nelle montagne di Madrid per riprendere in mano la propria vita.

Troviamo poi Carmen, una giovane donna che lascia la metropoli per raggiungere il padre a Rio Muni. Qui la donna scopre che l’Africa è molto più selvaggia di quanto aveva immaginato e deve far fronte a un enorme scossone emotivo.

Un altro domani si snoda su due archi temporali diversi: Julia Infante vive nella Madrid dei giorni nostri, mentre la storia di Carmen è ambientata negli anni ’50. A legarle è la parentela: le due sono nonna e nipote.

Cosa farà Victor?

Nelle prossime puntate continueremo a seguire la storia di Victor. Finito in carcere, preso dal panico, il figlio di Ines e Ventura tenterà un gesto drammatico: l’uomo proverà a suicidarsi in carcere per paura della condanna. Purtroppo la disperazione è tanta che Victor proverà a compiere il gesto estremo.

Ma ecco che, per fortuna, Victor non morirà e il tentativo fallirà. Alla fine verrà scarcerato e potrà far ritorno a Rio Muni. Certo, non sarà semplice dimenticare quello che è accaduto e soprattutto sarà impossibile per lui perdonare il padre. Ventura non dovrà soltanto gestire la situazione col figlio, ma avrà anche un’altra bella gatta da pelare.

Un altro domani: l’annuncio di Linda

Ventura dovrà affrontare un altro ostacolo e non è ancora chiaro come riuscirà a gestirlo: Linda, l’amica di Carmen e Ines, annuncerà la sua volontà di gestire il Rio Club. L’annuncio lo spiazzerà come siamo sicuri che spiazzerà tutti i telespettatori, anche perché Linda non ha molti soldi per realizzare il suo sogno. Con l’aiuto di Carmen e Angel però Linda riuscirà a continuare la sua battaglia.

Nelle prossime puntate vedremo Linda, Ventura e Patricia lottare per la conquista del Rio Club. Nel frattempo Julia è sotto attacco: gli abitanti di Robledillo pensano che gli articoli a firma “Julia Maria” siano suoi e non sono intenzionati a perdonarla per le offese ricevute. Riuscirà Julia a dimostrare la sua innocenza? Di certo non sarà un periodo facile per lei. Per scoprire come andrà a finire bisognerà aspettare le prossime puntate.