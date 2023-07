News Svelati i segni zodiacali più falsi e cattivi dello zodiaco | Non fidatevi mai di loro! Di Ambra Ferri - 12

Quali sono i segni zodiacali di cui fidarsi meno? La risposta è nelle stelle: ecco con chi fare attenzione.

Lo zodiaco è un ottimo alleato non solo per capire cosa ci riserva il futuro più imminente, ma anche per comprendere meglio la personalità di chi ci circonda. Attraverso la lettura offerta dalle stelle, infatti, è possibile delineare delle caratteristiche peculiari comuni ad alcuni segni zodiacali.

É risaputo che il tema Natale – ossia la nostra personalissima carta astrale – ha una forte influenza sulla personalità. E così, le stelle possono aiutarci a capire a chi fare attenzione e di chi fidarci ciecamente.

L’oroscopo ci mette in guardia su alcuni segni zodiacali, che d’improvviso potrebbero tirare fuori una cattiveria inaspettata. Spesso, alcune persone sono troppo ingenue per capire le vere intenzioni degli altri: purtroppo, c’è chi è pronto a pugnalare alle spalle. Sono i segni più falsi dello zodiaco: e voi sapete di quali si tratta?

Zodiaco: ecco a quali segni fare attenzione

Al primo posto nella lista nera c’è la Vergine, uno di quei segni che ti potrebbe tradire da un momento all’altro. Infatti, i nati sotto questa costellazione esagerano con i pregiudizi: amano giudicare e criticare gli altri, poiché credono che il proprio operato o pensiero critico sia sempre il migliore. Amano stare al centro dell’attenzione e questo può renderli antipatici agli occhi degli altri. Sono estremamente permalosi, ecco perché di fronte a una critica si mettono subito sulla difensiva. I nati sotto questo segno sono inclini a provare invidia, che li porta ad essere poco leali nei confronti degli altri.

Un altro segno di cui non fidarsi ciecamente è quello dell’Ariete: benché appaiano come dei perfetti estroversi, la loro esuberanza può diventare facilmente un difetto. Spesso non hanno il coraggio di dire ciò che pensano pur di compiacere gli altri, ecco perché potrebbero risultare ipocriti. Per questo sono inclini a raccontare bugie, creando danni irrimediabili nei propri rapporti personali. Profondamente ambiziosi, la loro voglia di raggiungere gli obiettivi può portarli ad essere sleali nei confronti di chi gareggia con loro: ecco perché, quando circondati da un Ariete, è bene guardarsi sempre alle spalle.

I difetti di Leone e Toro

Un altro segno da tenere sotto controllo è quello del Leone, che pecca di onestà e generosità. Uno dei loro tratti caratteristici e proprio l’invidia, che li porta cercare sempre l’attenzione per risultare migliore degli altri. Mossi da un forte spirito vendicativo, potrebbero colpirvi alle spalle quando meno ve lo aspettate.

Insieme a lui, anche il Toro è uno di quei segni che cerca di avere tutto sotto controllo per trarre un vantaggio personale sugli altri. Ecco perché è difficile capire quando i nati sotto questo segno coltivano rapporti sinceri. A volte, stringono amicizie solo per un tornaconto personale.