News Un Posto al Sole: addio a una delle coppie più amate | Il tradimento inaspettato Di Ambra Ferri - 11

La trama di Un Posto al Sole potrebbe essere stravolta da un tradimento inaspettato: ecco tra chi si formerà il triangolo amoroso.

Le ultime anticipazioni della serie in onda su Rai 3 hanno lasciato senza parole il grande pubblico, perché preannunciano risvolti di trama incredibili. Il successo della soap opera sta proprio nella sua capacità di stupire il pubblico puntata dopo puntata, ma nessuno si aspettava che potesse accadere tanto.

Le anticipazioni delle puntate dal 17 al 20 luglio parlano di un tradimento davvero inaspettato, che potrebbe cambiare gli equilibri di molti rapporti, ora sul filo del rasoio.

La serie firmata Rai va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50, ma il 21 luglio non sarà trasmessa per via della Diamond League.

La coppia pronta a scoppiare

Sembra difficile anche solo da immaginare, ma nei prossimi episodi di Un Posto al Sole avrà inizio un periodo davvero turbolento per via di un atto di adulterio inaspettato. La coppia sembrava aver ritrovato il suo equilibrio, nessuno credeva che si sarebbero spinti a tanto, eppure pare che sia nato un triangolo molto pericoloso.

La coppia in questione è quella formata da Eugenio e Viola. È vero che la loro storia non è mai stata rose e fiori e hanno dovuto superare molti ostacoli, ma nell’ultimo periodo sembrava che le cose stessero andando meglio. Niente e nessuno lasciava presagire un tradimento. La svolta arriverà nella punatta del 19 luglio, quando vedremo Eugenio sempre più vicino alla sua collega Lucia. Il loro rapporto diventa pericolosamente intimo e sarà sempre più evidente la sintonia tra loro.

Manuel trova la pistola dello zio

I telespettatori ora si domandano se l’uomo si spingerà oltre e tradirà la sua compagna con Lucia. Purtroppo, i loro comportamenti lasciano intendere questo ed è molto probabile che Viola rimarrà ferita dal compagno. Oltre alla loro coppia, anche Marina sarà protagonista delle prossime puntate. La donna è sempre più convinta che Tommy non sia figlio di Roberto e per questo vorrebbe svolgere un test del dna. Inoltre, la sfiducia nei confronti di Lara la porta a pensare di aver vissuto in una bugia, ecco perché la vedremo sempre più intenzionata ad andare a fondo nelle cose. L’intento è arrivare alla verità assoluta e smascherare chi le ha mentito per tutto questo tempo.

Intanto Manuel troverà la pistola nascosta dallo zio nel borsone all’interno dell’armadio: il bambino sarà in una situazione di pericolo e ci si chiede come reagirà la madre quando scoprirà l’accaduto. Chiuderà definitivamente i rapporti con il fratello? Per scoprirlo, non ci resta che attendere le prossime puntate.