Serie TV Un Posto al sole: nelle prossime puntate Ada, Nunzio e Rossella nel mirino | Anticipazioni Di Mia Lonigro - 11

Un Posto al Sole torna ogni sera su Rai 3: ecco alcune anticipazioni della celebre fiction Rai. Attenzione spoiler fino a metà luglio.

Uno dei programmi più importanti in onda su Rai 3 da ben 27 stagioni è sicuramente Un Posto al Sole che dopo così tanti anni continua a macinare successi in termini di ascolto. Le avventure degli abitanti di Palazzo Palladini a Posillipo sono fonte di discussione sul web per tanti appassionati che si chiedono come si evolveranno le loro complicate vite.

Le prossime puntate saranno ricche di colpi di scena e su Internet circolano alcune anticipazioni sulle vicende dei vari protagonisti. Com’è stato reso noto di recente Un posto al Sole si fermerà per due settimane in agosto ma prima di questa breve pausa estiva succederanno diverse cose che lasceranno senza fiato gli spettatori.

In primis, al centro della soap vi è la crisi matrimoniale ta Vittoria ed Eugenio: i due sembrano non avre più contatto ed il loro legame si è trasformato in una noiosa route. Proprio Viola ne parlerà con una persona fidata ossia Raffaele. Infatti, Filippo e Serena proporanno ai coniugi di fare una vacanza insieme: non pare, però, per nulla il momento tanto che Eugenio in preda ad una crisa farà un guaio.

L’uomo, si ubriacherà fino ad arrivare a comprendere di non poterne davvero più. Mentre Luca è sempre più vicino a Giulia la situazione con Rossella si fa complicata. La dottoressa è estremamente stressata tanto da far preoccupare la sua famiglia. Troverà conforto in Ada, l’infermiera sua nuova amica.

L’intreccio Ada, Nunzio e Rossella

Ada si avvicinerà a Nunzio cercando appoggio e consigli in Rossella che però sta vivendo lei stessa sentimenti controversi con l’uomo. Non a caso Rossella avrà difficoltà sul lavoro a causa di questa delicata situazione mentre Nunzio avrà un confronto con Samul, suo grande amico con il quale, però, sta per rovinare il legame.

Un richiesta da parte di Jimmy metterà in difficoltà Roberto che non riuscirà ad aiutare l’uomo: a venirgli incontro, però, ci penserà Giulia che potrebbe risolvere il problema e soddisfare questa famigerata richiesta di cui non si conosce la natura.

Il segreto di Lara

Altro grande punto forte della soap italiana Un Posto al Sole è il segreto di Lara. La mamma biologica di Tommaso, Ida è sempre più legata al bambino non sembrando per nulla una semplice baby sitter. A questo punto lo stesso Roberto chiede spiegazioni a Lara circa il comportamento particolare di Ida.

Silvana dopo essere stata licenziata da Lara continua a domandarsi il perche parlandone con Martina, ma chissà se a breve tutti i nodi verranno al pettino. Nel frattempo, tra Rosa ed Eduardo c’è invece un’altro litigio mentre tra Giulia e Luca in arrivo diverse novità. Un Posto al sole vi aspetta ogni sera dal lunedì al venerdi alle 20:50.