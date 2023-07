Serie TV Sex and the City: vuoi le scarpe di Carrie Bradshaw? Ecco dove trovarle Di Didi Kera - 9

Se sei fan della spumeggiante Carrie, avrai sognato di indossare le sue scarpe almeno una volta. Ora puoi anche comprarle.

Sarah Jessica Parker è tornata sul piccolo schermo per la seconda stagione di And Just Like That, la serie televisiva sequel di Sex and the City. L’attrice è tornare a vestire i panni di Carrie Bradshaw e, soprattutto, ad indossare le sue famosissime e desideratissime scarpe. Ma adesso anche tu potrai averle.

Dagli anni ’90 ad oggi, Sex and the City ha fatto molta strada ed ha anche accumulato un discreto numero di fan provenienti da tutto il mondo. Oggi Sarah Jessica Parker ha ideato un modo per essere ancora più vicini ai suoi fan e a quelli del suo personaggio Carrie.

I telespettatori amano i capi d’abbigliamento, le scarpe e gli accessori portati da Carrie in Sex and the City ed hanno sempre desiderato averne almeno uno. Purtroppo, però, fino a qualche tempo fa era praticamente impossibile riuscire a trovare un elemento indossato da Carrie in giro per New York.

Ma le cose sono cambiate e adesso praticamente tutti possono permettersi di acquistare un capo d’abbigliamento o un paio di scarpe della celeberrima Carrie, grazie al fatto che la Parker ha aperto uno store online mostrando la sua collezione personale di scarpe, dai modelli più classici a quelli più recenti.

I prezzi delle scarpe di Sarah Jessica Parker

Fortunatamente, i prezzi delle scarpe proposte dall’attrice non sono come quelli di Manolo Blahnik, a cui Sarah è molto legata da diversi anni. Quindi, le sue scarpe vendute sul sito online sono più accessibili a tutti: non sono molto economiche ma il loro prezzo oscilla tra i 200 e i 300 euro.

I modelli sono i tipici indossati da Carrie, quelli di una volta che conosciamo tutti e che abbiamo sempre voluto avere. Sarah Jessica non vende solo la sua linea di scarpe però; infatti, ha aggiunto al suo store online anche profumi, accessori e capi d’abbigliamento che non possono mancare.

I modelli di scarpe più iconici

Tra i modelli di scarpe che sicuramente hanno riscosso un enorme successo e consenso del pubblico in tutti questi anni e che i fan li vorrebbero avere a tutti i costi abbiamo le pump Roger Vivier e le Manolo usate al matrimonio. Oltre a questi due tipi di scarpe, sul sito trovate anche il modello Ursula, con tacco a cinturini alla caviglia, e il più classico Fulvo 110.

Lo stile inconfondibile di Carrie si rispecchia in tutti i modelli proposti dallo store online di Sarah Jessica Parker e, finalmente, tutte le fan che hanno sempre desiderato di provarne un paio, adesso lo possono fare. Lo stile è cambiato ma non si può negare che le scarpe trasudino gli anni ’90 di Carrie che si cimenta nella conquista di Mr. Big.