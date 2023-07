Serie TV Don Matteo 14: ecco la data di uscita ma Raoul Bova cambia rotta | Anticipazioni Di Luna Vespri - 9

La Serie tv di Rai1 Don Matteo, si prepara a tornare in onda: ecco quando avrà inizio la quattordicesima stagione

Una delle fiction più amate e seguite di Rai1, Don Matteo, sta per tornare con nuovi protagonisti, intriganti avventure e storie appassionanti, che arricchiranno la sua quattordicesima stagione.

L’attesa è ancora piuttosto lunga, ma la messa in onda dei nuovissimi episodi è prevista per il 24 marzo, una data da segnare in calendario, e ogni puntata avrà una durata di cento minuti.

A svelare la notizia, è stato proprio il profilo Instagram ufficiale della serie tv che ha dato conferma nelle storie della news lanciata da Spettacolo Italiano. Si tratta, dunque, di un ritorno che slitterà di qualche mese rispetto al passato, ad eccezione della precedente stagione, i cui episodi sono stati trasmessi nel mese di gennaio.

Le riprese sono già iniziate e tra gli attori presenti sul set ci saranno Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico, anche se considerati da settimane ormai prossimi all’abbandono della serie. Oltre a loro saranno presenti naturalmente anche Raoul Bova, Nathalie Guetta, Francesco Scali e l’immancabile Nino Frassica.

Raoul Bova: che cosa succederà al suo personaggio?

Protagonista della prossima stagione di Don Matteo, l’attore romano Raul Bova questa volta non comparirà in staffetta con Terence Hill. Gli attesismi dieci episodi vedranno, dunque, un cambiamento profondo del personaggio di Don Massimo, che riuscirà a scoprire il suo lato spirituale e, così, ad approfondire sempre di più i rapporti con i vari protagonisti coinvolti puntata per puntata in delitti, aiutandoli ad arrivare al pentimento.

Così il lato investigativo, distintivo del nuovo sacerdote di Spoleto dato il suo passato da Carabiniere, verrà compensato da quello spirituale che si intensificherà man mano. A fare da contorno a questa “metamorfosi” del protagonista, ci saranno poi tante altre sorprese e novità che arricchiranno gli episodi.

Le novità della prossima stagione di Don Matteo

Saranno imperdibili le nuove puntate della serie tv targata Lux Vide e Rai Fiction, con colpi di scena, entrata di nuovi personaggi nel cast e la conseguente uscita di altri. Ciò che colpirà, innanzitutto, sarà l’addio ai personaggi di Anna Olivieri e Marco Nardi, con l’entrata in scena di una nuova pm e un nuovo Capitano (Eugenio Mastrandrea).

Un cambiamento che porterà a nuove storie, insieme all’inevitabile saluto a Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico. La coppia, infatti, nelle prossime puntate potrebbe avere il suo atteso lieto fine, o forse arriverà un bebè.