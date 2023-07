Serie TV Ahsoka: finalmente è uscito il trailer e la guerra avrà inizio con il Grand’Ammiraglio Thrawn | TRAILER Di Camilla Conti - 14

Ahsoka è pronta a fare il suo debutto sul piccolo schermo e ne abbiamo un assaggio con il trailer che preannuncia un guerra inevitabile.

La galassia verrà stravolta da una guerra inevitabile e sarà compito di Ahsoka Tano, interpretata da Rosario Dawson, cercare di mettere fine al regno del terrore del Grand’Ammiraglio Thrawn pronto a governare l’Impero.

Il nuovo trailer rilasciato da Disney+ ci mostra come la nuova serie Star Wars sarà sicuramente epica, dalle prime immagini possiamo vedere che Ahsoka si riavvicina a Sabine, dopo essersi separate nella serie animata Star Wars Rebels.

Ma questo ovviamente non è tutto, nel video incontriamo anche Baylan Skoll interpretato dal compianto Ray Stevenson, questo oscuro Jedi è pronto a combattere e vediamo un primo scontro con le spade laser mentre stuzzica Ahsoka dicendole che il suo ex maestro, Anakin Skywalker ha sempre avuto buone parole per lei.

In questa serie sicuramente non mancheranno i personaggi famigliari come Hera Syndulla, uno tra i personaggi di maggior spicco in Star Wars Rebels è stata un pilota ribelle, ritroveremo anche il droide Huya.

Tutti gli occhi sono puntati su Anakin Skywalker

Anche se la protagonista della serie è la Dawson, tutti gli occhi sono puntati su Hayden Christensen che riprenderà i panni di Anakin Skywalker, ex mentore e maestro di Ahsoka Tano, anche se per adesso non lo abbiamo ancora visto in nessuna anticipazione, ma speriamo presto in una clip che lo mostri.

Non manca invece un primo sguardo a quello che sarà il cattivo della serie, il Grand’Ammiraglio Thrawn interpretato da Lars Mikkelsen, ci si aspettano degli scontri in grande stile.

Cosa sappiamo della serie Ahsoka, compresa la data di uscita

La serie ha un grandissimo potenziale, ma anche un enorme responsabilità sulle sue spalle, considerato che sarà il debutto in live action di molti dei personaggi che abbiamo conosciuto in passato nella serie animata Star Wars Rebels. In questa occasione il regista Dave Filoni ha avuto il delicato compito, ovvero quello di proporre una storia che accontentasse i fan più accaniti che hanno seguito ogni passaggio e conoscono tutti, ma potesse essere anche un prodotto avvicinabile da un pubblico più acerbo, che magari ha seguito solo le serie in live action e i film.

La serie ha sicuramente l’aspetto di una saga epica e ha tutte le carte in regola per essere un grande prodotto, soprattutto perché farà da ponte tra quello che è venuto prima, ovvero Rebels, il legame tra Anakin e Ahsoka alcune possibilità concrete che si potrebbero innescare per il futuro. La serie Ahsoka è pronta per fare il suo debutto in esclusiva su Disney+ il 23 agosto.