Serie TV Ahsoka: confermato il sequel di Star Wars Rebels | TRAILER Di Diandra Migliorucci - 9

La quinta stagione della serie televisiva è stata confermata dal regista Dave Filoni e vedrà come protagonista Ahsoka.

La quarta stagione di Star Wars Rebels è terminata il 5 marzo 2018, lasciando i fan con il fiato sospeso per via delle molte storie non ancora del tutto concluse e che spingevano verso una nuova stagione.

Una vera e propria quinta stagione della serie non è mai stata sviluppata, ma alcuni personaggi sono stati presi dalla serie animata per essere ricreati in modalità live-action. Infatti, l’attrice Rosario Dawson ha commentato le parole riferitele dal regista Dave Filoni: “[…] Ma sono abbastanza sicura che Dave abbia detto che questa è fondamentalmente come la quinta stagione di Rebels. Quindi è stato bello sentire quella sorta di continuazione […]”.

Quello che ha affermato la Dawson ha praticamente confermato le opinioni dei fan in merito ad un sequel di Star Wars. I telespettatori l’avevano immaginato fin dal momento in cui hanno visto Ahsoka Tano debuttare nel live-action The Mandalorian 2.

Le vicende narrate nel finale di Star Wars Rebels 4, ovvero la ricerca di Ezra Bridger e del Grand’Ammiraglio Thrawn, saranno l’inizio per il sequel Ahsoka. L’epilogo della quarta serie ha mostrato come il fantasma dell’equipaggio sia passato oltre dopo la caduta dell’Impero nella Battaglia di Endor. Malgrado si siano concluse quasi tutte le storie dei protagonisti, ci sarà il sequel.

Star Wars Rebels: Ahsoka- cast

Tra i personaggi del cast del sequel di Star Wars Rebels vedremo Lars Mikkelsen nei panni del Grand’Ammiraglio Thrawn, Natasha Liu Bordizzo nel ruolo di Sabine Wren, Mary Elizabeth Winstead sarà Hera Syndulla, Chopper ed Eman Esfandi nel ruolo di Ezra Bridger (anche se per il momento sarà solo un ologramma).

Star Wars Rebels 4 è finito con Ahsoka Tano che, assieme a Sabine Wren, è partita alla ricerca del loro amico Ezra, che era sparito nell’iperspazio prima degli eventi di Una Nuova Speranza. Il sequel di Star Wars Rebels, vale a dire Ahsoka, sarà disponibile sulla piattaforma streaming Disney + dal prossimo 23 agosto.

Il futuro del sequel di Star Wars Rebels

Durante il corso di tutti gli eventi successi nella trilogia della serie tv, Ezra Bridger era assente e il trailer di Ahsoka dimostra che ancora nessuno è stato in grado di ritrovarlo. Tuttavia, l’imminente ritorno del Grand’Ammiraglio Thrawn potrebbe suggerire che la ricerca è terminata.

Un sequel della serie tv Star Wars Rebels sottoforma di live-action è un’ottima idea e questo progetto dimostra come gli avvenimenti e le storie dei personaggi del mondo di Star Wars sono molto collegati ed interconnessi tra loro come mai prima d’ora.