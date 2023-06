Libri

Game of Thrones: il prossimo libro renderà giustizia a Daenerys dopo la fine della serie Di Marina Londei

Dopo la fine di Game of Thrones, il prossimo libro della saga potrebbe riuscire a rendere giustizia a Daenerys Targaryen.

Il finale della serie tv di Game of Thrones è stato molto controverso, soprattutto per Daenerys Targaryen. La sua storia, però, proseguirà nei libri e in particolare ne I venti dell’inverno, il sesto romanzo della saga di cui ancora non ci conosce la data di uscita. Per la gioia di molti fan, la storia di Daenerys proseguirà in maniera molto diversa dalla serie tv.

Se è vero che nei libri molti capitoli erano dedicati al punto di vista della madre dei draghi, i lettori non hanno ancora avuto modo di approfondire come gli altri personaggi vedono Daenerys e cosa pensano davvero di lei. Dopo Una danza coi draghi, il prossimo romanzo regalerà finalmente ai fan questo nuovo spaccato.

Daenerys Targaryen, infatti, è stata vista attraverso gli occhi di soli due personaggi: Barristan Selmy e Quentyn Martell, e soltanto in forma retrospettiva, quindi senza pensieri “immediati” relativi a quando la incontrano. Ne I venti dell’inverno ci sarà l’attesa riunione di Daenerys e Tyrion, e ciò darà sicuramente modo di approfondire come gli altri vedono Dany.

Stando alla storia attuale, Daenerys è assente da Meereen mentre Tyrion sta per arrivare lì, ma i loro percorsi dovrebbero finalmente incrociarsi di nuovo nel sesto libro della serie. Quando ciò accadrà, è molto probabile che Martin introduca il punto di vista di Tyrion, magari relativo all’incontro stesso, o forse alle interazioni successive.

Non solo Tyrion: il POV su Daenerys

Potrebbe essere anche Victarion Greyjoy a offrire il suo punto di vista su Dany: l’uomo è in arrivo a Meereen sperando di conquistare la sua mano. Anche se Victarion sembra destinato a morire, è possibile che incontri Daenerys per primo ed è già confermato che offrirà il suo punto di vista nel libro.

C’è poi Barristan, anche se nel suo caso la possibilità che parli di Daenerys dipende da quanto tempo riuscirà a sopravvivere. In ogni caso, il sesto libro della saga promette di migliorare l’arco narrativo relativo alla madre dei draghi.

Game of Thrones: una nuova Daenerys

Ne I venti d’inverno i fan della saga potranno finalmente approfondire Daenerys in ogni suo aspetto, comprendendo appieno le sue decisioni come, se avverrà, la distruzione di Approdo del Re. Conoscere il punto di vista di altri personaggi aiuterà a vedere la madre dei draghi da ogni punto di vista, liberandosi dei “pregiudizi” interni.

Sicuramente il punto di vista di Tyrion sarà quello più interessante, visto che il personaggio è uno dei più intelligenti della saga. Tyrion potrà darci qualche altro indizio sul perché la parte oscura di Daenerys stia crescendo così tanto, grazie al suo occhio esterno critico e brillante.