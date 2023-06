Serie TV Mostro 2: sono stati svelati i protagonisti | La nuova agghiacciante storia di Ryan Murphy Di Elisa Sirtori - 8

Abbiamo dei nomi, la seconda stagione di Mostro adesso ha dei protagonisti e la storia raccontata è agghiacciante.

Ryan Murphy torna con la seconda stagione di Mostro, dopo il grandissimo successo di Dahmer – Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer, con un eccezionale Evan Peters nel ruolo di Jeffrey Dahmer.

Adesso sappiamo chi saranno i protagonisti che interpreteranno i fratelli Menendez, la seconda stagione dal titolo Mostri: la storia di Lyle ed Erik Menendez racconta la storia di questi due fratelli condannati nel 1996 per aver assassinato i genitori.

In seguito al grande successo ottenuto dalla prima stagione, Netflix ha deciso che la serie Mostro sarebbe diventata un’antologica confermando una seconda uscita a poca distanza dalla prima e con progetti già in atto per la terza.

Fino ad adesso avevamo ancora poche informazioni su Mostri: la storia di Lyle ed Erik Menendez, ma adesso sappiamo chi saranno i protagonisti, nelle vesti dei sue fratelli attualmente ancora in carcere con la pena di ergastolo, ci saranno Cooper Koch e Nicholas Alexander Chavez.

I due protagonisti della seconda stagione di Mostro

Koch interpreterà Erik, invece Chavez sarà Lyl, i due attori in passato hanno già avuto la possibilità di mostrare le loro doti recitative in progetti come Power Book II: Ghost e General Hospital, ma questo nuovo ruolo sarà per loro il primo di grande rilevanza. Il nuovo prodotto di Ryan Murphy potrebbe avere la risonanza del primo se non anche superarla.

Dahmer – Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer è uscito nel settembre del 2022 e da subito è diventato un successo globale senza precedenti per la piattaforma di streaming diventando la terza serie a superare 1 milione di visualizzazioni prima dei 60 giorni dal debutto. Questo assoluto record ha portato Netflix a rinnovare velocemente la seconda stagione trasformando il prodotto in un’antologia.

La seconda stagione risolverà le contestazioni della prima?

Oltre al grande successo ottenuto da Dahmer non sono mancate delle pesantissime polemiche proprio da parte dei parenti delle vittime del mostro accusando il colosso dello streaming di non aver rispettato il dolore e aver approfittato delle esperienze traumatiche per mero profitto, infatti Dahmer era incentrato proprio sui crimini orribili commessi dall’assassino.

Invece, per quanto riguarda la seconda stagione tutto sarà incentrato sui fratelli Menéndez in modo che non si possa più incappare nelle dinamiche precedenti, ma si possa avere uno sguardo più ampio sul sistema giudiziario attuale.

La storia di Erik e Lyle, eventi che continuano a far discutere

I due, come detto in precedenza sono attualmente in carcere e devono scontare l’ergastolo senza possibilità di cauzione, l’accusa continua a sostenere la tesi che i due abbiano commesso l’omicidio per approfittare di un’eredità milionaria, ma loro continuano a rigettare questa ipotesi e sostengono che le loro azioni siano state causate da anni di abusi fisici, emotivi e sessuali, infatti la questione non è ancora chiusa tanto che i fratelli hanno lanciato una petizione lo scorso maggio per avere un nuovo processo.

Quello che sostengono è di avere nuove prove a sostegno di quello che affermano ormai da anni, il fatto che la storia si tutt’oggi in fase di sviluppo rende la seconda stagione unica perché può esplorare il caso da diverse prospettive e indagare a fondo sulla vicenda che appare ricca di sfumature.