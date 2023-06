Serie TV Il paradiso delle signore: paura e delirio a Capri, Ludovica senza controllo | FOTO Di Didi Kera - 14

L’attrice, con due colleghe delle più note serie televisive del momento, ha lasciato senza parole gli avventori dell’intera isola.

Ludovica Brancia Di Montalto è uno dei personaggi femminili cardine della fiction targata Rai1 Il paradiso delle signore. Ludovica è la tipica ereditiera, alta, bionda e sempre perfetta. Il suo fidanzato, promesso sposo, è uno degli imprenditori più abbienti della Milano degli anni ’60.

Tuttavia, la Di Montalto ha tutt’altro per la testa (e per il cuore), e questo l porterà a creare molto scompiglio nella sua vita, e in quella degli altri, durante il corso delle puntate della serie televisiva. Ludovica è interpretata da Giulia Arena e, per il momento, non si sa ancora se farà parte del cast dell’ottava stagione della fortunata soap opera.

Per il momento, Giulia è impegnata con l’altra sua carriera parallela, vale a dire quella di modella e creatrice di contenuti. Proprio per questo lavoro, la Arena, qualche giorno fa, si era recata nell’Isola di Capri per prendere parte ad un evento mondano.

In quell’occasione, Giulia ha trascorso la serata con due attrici molto note nel mondo dello spettacolo e belle tanto quanto la Arena. Le tre si sono date alla pazza gioia ed hanno condiviso sui loro profili social le foto che mostrano come si sono divertite.

Capri: la meta dei VIP

Giulia è testimonial di un lussuoso brand di accessori, abiti e trucchi e, assieme a lei, ne fanno parte due attrici del cast di Mare Fuori, altre fortunatissime serie tv targata Rai. Essendo una testimonial, la Arena può usufruire dei vari accessori, ma anche avere la possibilità di viaggiare e partecipare agli eventi più esclusivi.

Per questa ragione, qualche giorno fa, la giovane si trovava a Capri, meta turistica delle celebrità per iniziare le loro vacanze estive. Qui, prima ancora dell’arrivo di Giulia e delle sue colleghe, sono stati avvistati altri due attori di Mare Fuori, ovvero Massimiliano Caiazzo ed Elena D’Amario.

Le tre Grazie di Capri

Giulia Arena, per l’evento mondano sopracitato, ha cenato a Capri con due colleghe. Stiamo parlando di Clotilde Esposito e Ludovica Coscione, due attrici che nella serie tv Mare Fuori interpretano rispettivamente i personaggi di Silvia e Teresa. Forse, Giulia e Ludovica si conoscono già, perché hanno recitato entrambe nella fiction di Rai1.

Mentre la nuova conoscenza tra la Arena e la Esposito è stata esplosiva: sembravano che si conoscessero da una vita. Infatti, le due ragazze si sono cimentate in balli e canti sfrenati, divertendosi molto. Le tre attrici (una del paradiso delle signore, due di Mare Fuori) hanno dato il meglio di loro stesse ed hanno trascorso una piacevole serata in compagnia.