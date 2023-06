Serie TV Il paradiso delle signore 8: un vero inferno aspetta Vittorio | Ritorno da incubo Di Diandra Migliorucci - 16

Nella nuova stagione della fortunata fiction targata Rai farà rientro un personaggio che darà molti problemi a Conti.

Il paradiso delle signore è una serie televisiva molto seguita ed amata dei telespettatori italiani che non vedono l’ora di appassionarsi alle storie dei protagonisti ogni pomeriggio su Rai1. La settima stagione si è conclusa lo scorso 5 maggio e i fan sono in trepidante attesa di scoprire come continuerà la storia.

L’ottava stagione de Il paradiso delle signore tornerà in onda il prossimo settembre, probabilmente il 18 del mese, e risponderà alle mille domande che i telespettatori si sono fatti con il finale della settima. Tuttavia, conscendo le abitudini della fiction, se risponderà alle mille domande dei fan, ne farà venire in mente altrettante di nuove.

Le registrazioni sono già iniziate, come mostra l’attore Alessandro Tersigni con alcuni suoi post pubblicati sui social media, e i rumors su dei possibili ritorni si fanno sempre più decisivi. Tuttavia, pare proprio che uno di questi sia stato quasi confermato al 100%. Un ritorno clamoroso che cambierà la vita di un protagonista in particolare, rendendogliela peggiore.

Sapendo che le registrazioni estive delle nuove puntate sono già iniziate da qualche tempo, i fan della soap opera hanno cominciato ad immaginarsi svariati possibili scenari con i loro personaggi del cuore come protagonisti. Ma oltre alle fantasie, parrebbe esserci anche un’amara verità. Amara almeno per un personaggio della serie.

Il ritorno pazzesco ne Il paradiso delle signore

Dopo diversi anni di assenza, pare proprio che farà il suo rientro in scena un personaggio molto amato della serie. Stiamo parlando di Marta Guarnieri che aveva lasciato Milano alla volta di Parigi, dove è diventata un’affermata stilista.

La sua partenza, però, era stata spinta dal fatto che la Guarnieri aveva scoperto il tradimento del suo amato e, quindi, per allontanarsi dal dolore e dal dispiacere, aveva anche deciso di cambiare città. Tuttavia, sembra proprio che Marta sia tornata per vendicarsi.

La vendetta di Marta

Andata via nella sesta stagione, Marta è pronta per tornare nell’ottava, assetata di vendetta nei confronti di Vittorio Conti. La donna deciderà di allearsi con il padre e il cugino, Tancredi Guarnieri, che, nel mentre, è diventato il manager della Galleria Moda Milano.

Questo negozio, inaugurato verso la fine della settima stagione, ha dato filo da torcere a quello di Conti e la Guarnieri ne approfitterà. Infatti, la donna deciderà di rendere la vita impossibile a Vittorio Conti, facendo in modo che il negozio della sua famiglia metta i bastoni tra le ruote al paradiso del suo ex.