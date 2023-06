Serie TV Il paradiso delle signore 8: Salvatore a rischio | Non c’è spazio per lui Di Diandra Migliorucci - 13

Uno dei personaggi più amati e longevi della soap opera di Rai1 è in bilico e il suo futuro è molto precario.

Il paradiso delle signore è una serie televisiva che va in onda dal 2015 e che è stata in grado di appassionare moltissimi italiani, tenendoli incollati ai loro schermi con le sue storie intriganti e i suoi numerosi colpi di scena mozzafiato che i protagonisti si sono visti costretti ad affrontare in ogni puntata.

L’ultimo episodio della settima stagione della fortunata fiction è andato in onda lo scorso 5 maggio, lasciando i telespettatori con il fiato sospeso e con molte domande sui prossimi possibili eventi che i personaggi della soap opera potrebbero affrontare nella nuova stagione.

L’ottava stagione riparte il prossimo settembre, andando in onda di pomeriggio, dal lunedì al venerdì su Rai1. La nuova stagione dovrebbe iniziare il 18 settembre, ma ancora la data non è stata confermata in modo ufficiale. Sebbene la serie ritorni in autunno, le riprese sono già iniziate e gli attori hanno postato alcuni scatti che mostrano qualche piccolo dettaglio sulla nuova stagione.

Grazie alle foto che alcuni attori hanno deciso di pubblicare sui canali social, i fan della serie possono già intuire chi ci sarà nella prossima stagione, immaginandosi diversi scenari possibili con molti colpi di scena e ritorni inaspettati.

I personaggi confermati nell’ottava stagione

I due attori Roberto Farnesi e Pietro Masotti, rispettivamente nei ruoli di Umberto Guarnieri e Marcello Barbieri, sono stati confermati anche per l’ottava stagione della serie. I due uomini hanno dato il via ad una forte rivalità, che sarà una delle colonne portanti di questa nuova stagione.

Farnesi ha anche rivelato un possibile ritorno di Marta e Riccardo, i suoi due figli avuti dalla defunta moglie. Ma tra questi plausibili grandi ritorni e queste straordinarie presenze confermate, c’è un personaggio che rischia grosso.

Chi potrebbe essere escluso da Il paradiso delle signore

Stiamo parlando di Salvatore Amato, il socio di Barbieri, interpretato da Emanuel Caserio. Il personaggio di Salvatore fa parte del cast della fiction dalla sua terza stagione ed è stato capace di farsi apprezzare molto dai telespettatori italiani.

Tuttavia, Caserio sarà impegnato in un altro progetto lavorativo a Napoli e, quindi, l’attore potrebbe avere poco tempo da dedicare al paradiso delle signore. In attesa di ulteriori novità riguardanti l’ottava stagione de Il paradiso delle signore, speriamo che non ci siano altri personaggi tagliati fuori dal cast.