Serie TV “Non ho mai” non tornerà per una quinta stagione | Lo spiega la creatrice Mindy Kailing Di Noemi Didonna - 9

“Non ho mai…” è giunta ad una definitiva conclusione. Purtroppo, è stato confermato che non ci sarà il capitolo cinque. Ma vediamo il perché.

Una delle serie più di successo degli ultimi anni è stata per certo “Non ho mai…” distribuita su Netflix a partire dal 2020 e giunta ora alla quarta stagione. Creata dalla geniale ed ironica mente di Mindy Kaling in collaborazione con Lang Fisher, “Non ho mai…” sin dalla sua prima uscita ha collezione una serie di risposte positive sia in termini di ascolti che di popolarità sul web.

La serie racconta le vicende di Devi Vishwakuma, una teenager americana di famiglia indiana che dopo aver perso suo padre e aver passato un lungo periodo di depressione è decisa a cambiare la sua vita ed il suo status social a scuola e tra gli amici. “Non ho mai…”, quindi, mette in luce ironicamente le difficoltà dei giovani di adattarsi al mondo mentre cercano di navigare tra le avversità dovute a relazioni amorose sbagliate e amicizie in bilico.

Divisa tra il suo sogno d’amore di sempre, Paxton, e l’inaspettata attrazione per il suo amico-nemico Ben, Devi nel corso delle stagioni ne combina una in più del diavolo dimostrando però proprio alla fine della serie una crescita emotiva significativa.

La quarta stagione ora disponibile su Netflix è stata un vero e proprio successo ma molti fan si chiedono se questa ritornerà per un’ ulteriore parte, ansiosi di conoscere ciò che il futuro riserva alla protagonista Navi. A parlare è la creatrice che nega la possibilità di una nuova stagione ma contemporaneamente ne spiega le motivazioni.

“Non ho mai…” non ritornerà per un’altra stagione

In un’intervista rilasciata a Etonline la Kaling ha spiegato che la conclusione migliore per la storia di Devi è quella di seguirla fino alla fine degli anni del liceo e che le sembra naturale lasciarla andare per il College poiché rappresenta un altro capitolo della sua vita. “Non possono essere al liceo per sempre”, ha dichiarato Mindy aggiungendo che quel tipo di show, ambientato per molto tempo nell’High School americana, è stato già fatto abbondanza.

“Abbiamo conosciuto i personaggi e abbiamo messo in scena la storia di questa quindicenne. Ci è parso un perfetto lasso di tempo per dire tutto” ha confessato la Kaling durante l’intervista. Insomma, la creatrice è più che soddisfatta del risultato e ritiene che quattro stagioni siano abbastanza per mostrare percorso personale di una teenager prima di farsi completamente adulta.

Il futuro di “Non ho Mai…”

In effetti, gli stessi attori della serie stanno crescendo ed iniziano a non dimostrare più 15 anni. Per non parlare poi dell’attore che interpreta Paxton il quale ha iniziato a girare la serie quando aveva 32 anni, diventando ora troppo grande per poter interpretare un personaggio decisamente più giovane. Proprio lui però, innamorato della serie “Non ho mai…”, ha dichiarato che se fosse stato uno scrittore avrebbe costruito le stesse situazioni ma con personaggi diversi per accontetare i fam.

Un’opzione vagliata dalla stessa Mindy Kaling quella di rivistare il mondo di “Non ho mai…” ma che per ora è stata accantonata in quanto sarebbe complesso far affezionare i fan ad un prodotto di questo tipo con nuovi interpreti. La Kaling comunque si dice estremamente soddisfatta di un finale “molto emozionante” dichiarando che questa è stata “una delle esperienze creative più belle della mia vita”. Il merito, a detta sua, è anche di Netflix che le ha dato la possibilità di “raccontare storie delle quali non sarebbe stato possibile parlare in network tradizionali”.