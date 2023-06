Serie TV Bridgerton 3: le nuove immagini di Penelope e Colin fanno sognare Di Marina Londei - 9

Le nuove immagini della terza stagione di Bridgerton offrono un primo sguardo a una delle storie d’amore più seguite della serie.

Netflix, in occasione dell’evento Tudum, ha pubblicato nuove immagini di Bridgerton che ritraggono Penelope e Colin insieme. La loro storia d’amore ha fatto sognare molti e le foto ufficiali hanno fatto impazzire di nuovo i fan che ora non parlano d’altro.

Dopo La regina Carlotta gli spettatori si preparano a gustare la terza stagione di una delle serie più fortunate della piattaforma di streaming. Le riprese dei nuovi episodi sono terminate a maggio e la nuova stagione è prevista per la fine dell’anno, anche se non c’è ancora una data precisa.

Lanciata sulla piattaforma nel 2020, la serie è ambientata nell’era della Reggenza e segue le vicende amorose della famiglia Bridgerton. Se nella prima stagione i protagonisti erano Daphne e Simon Basset, e nella seconda stagione Anthony con le sorelle Kate ed Edwina Sharma, la terza stagione sarà indubbiamente dedicata a Penelope e Colin.

I nuovi episodi si basano sul quarto romanzo della serie originale intitolato Un uomo da conquistare. Di certo, oltre al romanticismo, non mancheranno i drammi e le difficoltà per i due giovani.

Le nuove immagini di Bridgerton

Lo sguardo tra Colin e Penelope non è passato inosservato ai fan: i due si scambiano un’occhiata complice, chiaro indizio che finalmente stanno accettando l’amore che provano l’uno per l’altra. In un altro scatto il rapporto sembra ancora più profondo; un’anticipazione, forse, di qualche rivelazione scottante.

I due hanno avuto dei rapporti piuttosto burrascosi in passato, in particolare dopo che Penelope ha sentito Colin offenderla. Dopo essere tornato da uno dei suoi viaggi estivi, Colin si è reso conto che la sua amica era molto fredda nei suoi confronti e si è messo d’impegno per riconquistare la sua fiducia. Chissà se nei prossimi episodi nascerà un nuovo, grande amore che farà sognare i fan.

Penelope e Colin: una storia complicata

A prima vista la nuova coppia non sembra avere molti ostacoli da affrontare, o almeno non tanti quanti quelli delle altre due coppie protagoniste della serie. Colin è il fratello della migliore amica di Penelope, Eloise, ma non sarà questo a mettere in difficoltà i due, quanto più il fatto che Penelope non ha ancora rivelato di essere Lady Whistledown, la cronista di pettegolezzi.

Colin è stato menzionato più volte nella rubrica di gossip e, se scoprisse che è gestita da Penelope, potrebbe allontanarsi da lei. Il rapporto tra i due potrebbe essere messo a rischio da questa rivelazione, non solo quello amoroso ma anche la profonda amicizia che si è instaurato tra i due. Cosa accadrà alla coppia tanto amata dai fan? Purtroppo bisognerà aspettare ancora diversi mesi per scoprirlo.