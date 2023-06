Serie TV Squid Game 2: The Challenge, data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo finora Di Diandra Migliorucci - 10

La seconda stagione della serie tv più amata di sempre targata Netflix è stata confermata e i fan non vedono l’ora di saperne di più.

La piattaforma streaming Netflix ha annunciato il sequel della serie televisiva più popolare di sempre, ovvero Squid Game. La seconda stagione si intitola Squid Game: The Challenge e avrà cifre da capogiro sia come cast che come premio finale.

Squid Game è una serie tv che vede 456 concorrenti che gareggiano per vincere un premio in denaro. Le sfide a cui si sottopongono sono pericolose e mortali; quindi, giocano per la propria sopravvivenza e la possibilità di vincerà un’ingente quantità di denaro.

Dal momento che la prima stagione della serie ha ottenuto oltre 1,65 miliardi di visualizzazioni nelle prime ore di streaming, sembra proprio che Squid Game: The Challenge sarà il sequel che nessuno vorrà perdersi.

Data di uscita: i primi rumors sulla seconda stagione di Squid Game sono iniziati a girare già nel mese di maggio scorso, ma senza ancora nessuna data di uscita. Adesso sappiamo che Squid Game: The Challenge sarà disponibile sulla piattaforma streaming Netflix dal prossimo novembre e sarà composta da 10 episodi.

Squid Game: The Challenge- trama

La seconda stagione di Squid Game è stata presentata da Bela Bajaria, responsabile della tv globale di Netflix. La trama è presto detta: i partecipanti dovranno affrontare una serie di sfide e giochi che traggono ispirazione da quelli proposti nella prima serie, che hanno lo scopo di mettere alla prova le loro alleanze, la loro forza e il loro carattere.

Tuttavia, a differenza della prima stagione, Squid Game: The Challenge eliminerà i concorrenti che falliscono le prove, anziché costringerli a ripagare il loro insuccesso con la morte. I partecipanti gareggiano per riuscire a vincere un premio in denaro che cambierebbe la vita a chiunque. Stiamo parlando di ben 4,56 milioni di dollari.

Squid Game: The Challenge- trailer e cast

Lo scorso 17 giugno, Netflix ha finalmente mostrato il trailer della seconda stagione di Squid Game. Sebbene l’intero cast non sia stato ancora svelato, le scene mostrate nel video sono familiari per chi ha già guardato la prima stagione. I partecipanti a questo sequel saranno ben 456, creando così il cast più numeroso di sempre di un reality show.

L’intero cast non è stato rivelato, ma alcuni nomi sono trapelati: Michael Van Wijk, Lee Taylor, Theresa Sherron e Marcus Harrington. I fan della serie non vedono l’ora di poter guardare Squid Game: The Challenge. Con il successo ottenuto dalla prima stagione, era inevitabile creare ed approvare una seconda serie.

Squid Game: The Challenge- a favore e contro

Mentre la maggior parte dei fan del programma non vede l’ora di guardare la seconda stagione, alcuni hanno espresso il loro malcontento circa le modalità di trattare certi argomenti. Diversi fan si sono sentiti offesi e scandalizzati scoprendo l’arrivo di Squid Game: The Challenge, perché manca il vero messaggio di Squid Game.

Temi come la sofferenza umana e il divario tra persone ricche e povere hanno riscosso un forte eco in tutto il mondo. Per alcuni fan, il pensiero di vedere persone della classe media lottare per provare a vincere un premio in denaro che cambia loro la vita non è così emozionate come Netflix può credere. Ad ogni modo, pro o contro che siano, i fan non aspettano altri che guardare Squid Game: The Challenge.