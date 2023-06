Serie TV New Amsterdam sta per tornare su Mediaset: novità eclatanti in vista Di Marina Drai - 11

Buone notizie per i fan di New Amsterdam: la quinta e ultima stagione della serie tv è finalmente approdata su Mediaset Infinity.

Lo scorso 31 maggio è tornata New Amsterdam, la serie che ha conquistato milioni di telespettatori in tutta Italia. In onda dal 2 dicembre 2018, la serie è arrivata alla sua quinta e ultima stagione e, anche se l’entusiasmo è tanto, i telespettatori sono già tristi perché dovranno dire addio ai personaggi.

Nella serie troviamo Ryan Eggold nei panni di Maximus “Max” Goodwin, medico direttore del New Amsterdam, uno degli ospedali pubblici più vecchi degli Stati Uniti. Fin dall’inizio Max vuole riformare l’intera struttura per offrire la migliore assistenza medica ai suoi pazienti, ma non sarà facile mettere in pratica la sua idea.

Insieme a lui ci sono la dottoressa Helen Sharpe, interpretata da Freema Agyeman, primaria del reparto di oncologia e vicedirettrice della struttura, e, tra gli altri, la dottoressa Lauren Bloom, interpretata da Janet Montgomery, primaria del pronto soccorso.

Il prossimo 28 giugno si concluderà la serie tanto amata, e i fan stanno cercando di capire come potrebbe finire la quinta e ultima stagione. Come ogni serie medica che si rispetti, la medicina è sempre al centro di ogni episodio, ma non mancano momenti di drammi personali, romanticismo e umorismo.

I nuovi episodi

Lo scorso 14 giugno sono andati in onda ben 4 episodi della serie. Durante questi episodi abbiamo visto Max cercare di salvare un’infermiera dalle accuse di negligenza, mentre il dottor Reynolds ha fatto di tutto per aiutare dei pazienti che sono stati avvelenati. Lo staff di tutto l’ospedale ha ora a che fare con la decisione della Corte Suprema riguardo il diritto all’aborto.

Di certo non mancano i momenti pieni di ansia e di emozioni, ed è proprio per questo che New Amsterdam è così apprezzata dai telespettatori. In più, sono stati tanti i temi medici trattati, dal Covid-19 alla salute mentale e alla disabilità.

New Amsterdam 5: come finirà?

In tutto gli episodi di questa stagione saranno 13. Negli Stati Uniti la serie è già uscita e quindi sappiamo già come andrà a finire. Se siete curiosi di saperlo anche voi, continuate a leggere; altrimenti, se non vi piacciono gli spoiler, è meglio se vi fermiate. Nell’ultimo episodio, How can I help, Iggy Frome e Martin McIntyre si sposeranno, mentre la dottoressa Bloom deciderà di trasferirsi e cominciare una nuova vita.

Floyd Reynolds ha trovato finalmente la sua metà nell’infermiera Gabrielle, anche se la donna sta per partire per la Tanzania e i due staranno molto tempo lontani. Niente paura, però: in un salto temporale successivo vedremo i due a una cena famigliare, felici e innamorati. Vi aspettavate un finale del genere? Scommettiamo di no!