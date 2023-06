Serie TV La legge di Lidia Poët 2: torna la serie italiana che sfida il sistema patriarcale | Tutto quello che sappiamo Di Noemi Didonna - 2

La legge di Lidia Poët è stata riconfermata per una nuova stagione! A breve inizieranno le riprese con grande gioia di tanti fan nel mondo!

Netflix ha confermato l’attesa seconda stagione della serie italiana “La legge di Lidia Poët “, che continuerà a seguire le vicende della determinata protagonista interpretata da Matilde De Angelis. Creata da Guido Iuculano e Davide Orsini, la serie è prodotta da Groenlandia e presenta un talentuoso team di registi e sceneggiatori, tra cui Matteo Rovere, Letizia Lamartire e Pippo Mezzapesa.

La trama di “La legge di Lidia Poët ” si svolge in un contesto sociale dove una legge scritta dagli uomini impedisce alle donne di diventare avvocati. Lidia Poët desidera ardentemente seguire la sua passione, ma si scontra con i limiti imposti dalla società che la circonda.

Nella speranza di cambiare questa ingiusta legge, Lidia spinge il suo fratello, con cui collabora strettamente affrontando casi difficili e battendosi per i diritti delle donne, a candidarsi per il Parlamento. La sua ambizione è quella di far modificare la legge e creare una società più equa, dove le donne abbiano le stesse opportunità degli uomini nel campo legale.

Nella prima stagione, Lidia affronta anche una relazione complicata con Jacopo, reo di aver venduto la villa di famiglia dei Poët . Ma in seguito ad un’indagine segreta costretti a condurre insieme, riscoprono il legame di un tempo che mette alla prova la determinazione e la forza interiore della protagonista.

Chi ritorna della seconda stagione

Tuttavia, a questionare la sua lotta, compare il nuovo Procuratore del Re, Fourneau, un uomo delle istituzioni che porta Lidia a farsi delle domande sul suo futuro e su come gestisce il rapporto delicato tra gli ideali e i suoi sentimenti, spesso in secondo piano rispetto al suo lavoro. La seconda stagione di “La legge di Lidia Poët ” promette di approfondire i temi centrali della serie, gettando luce sulle sfide che Lidia dovrà affrontare nel suo cammino verso la giustizia e l’uguaglianza.

Le riprese inizieranno presto e si svolgeranno a Torino ed in Piemonte. Vedranno il ritorno dei protagonisti interpretati oltre che dalla De Angelis anche da Eduardo Scarpetta, Gianmarco Saurino, Pier Luigi Pasino, Sara Lazzaro, Sinéad Thornhill e Dario Aita.

Anticipazioni di Lida Poët

La serie offre uno sguardo avvincente e provocatorio sul sistema patriarcale, evidenziando le disuguaglianze di genere e la lotta per il cambiamento sociale. Grazie alla bravura degli attori, alla regia di talento e a una trama avvincente, “La legge di Lidia Poët” si conferma come una serie imperdibile per chi desidera una narrazione audace e impegnata.

La seconda stagione terrà di certo gli spettatori sulle spine, rivelando nuovi sviluppi nella lotta di Lidia per il suo posto nel mondo legale e nel suo cuore. Non resta che prepararsi per un’altra emozionante stagione ricca di passione, determinazione e coraggio, mentre la serie continua a far riflettere sul prezzo della rinuncia personale in nome dei propri ideali.