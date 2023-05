Serie TV Bridgerton 3: Lady Whistledown deve continuare a scrivere o lo show fallirà Di Federico Del Ferraro - 8

La seconda stagione di Bridgerton si è chiusa con un reveal che, se gestito male, potrebbe compromettere lo show.

Bridgerton è la serie romance drama in costume ambientata nella corte britannica di inizio Ottocento e segue le vicende della famiglia Bridgerton. La serie, creata da Chris Van Dusen e prodotta da Shonda Rhimes, è l’adattamento della serie di romanzi omonima di Julia Quinn. Dopo il successo delle prime due stagioni e della serie spin-off, La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton, lo show si prepara per la sua terza stagione.

La seconda stagione ci aveva lasciato con un evento importante: Eloise Bridgerton ha scoperto che la sua migliore amica Penelope Featherington è dietro le pubblicazioni firmate dalla misteriosa Lady Whistledown, la mano che muove tutto il gossip della corte aristocratica. Questa scoperta potrebbe cambiare il ruolo di Whistledown in Bridgerton, ma sbagliare scelta potrebbe significare disastro.

Perché Lady Whistledown deve continuare a scrivere

Lady Whistledown è stata una componente fondamentale di Bridgerton fin dalla prima stagione. Le sue pubblicazioni sugli scandali o segreti di corte sono dietro molte delle storyline che si sono succedute nello show, di fatto rendendola l’artefice della narrazione stessa di Bridgerton. Senza la penna di Penelope gli scheletri di corte rimarrebbero negli armadi e ci sarebbero meno turbolenze, rendendo di conseguenza meno interessanti i vari drammi a cui assistiamo.

Nei romanzi di Quinn, Penelope smette effettivamente di scrivere come Lady Whistledown quando comincia la sua relazione con Colin Bridgerton – nel quarto libro della serie, Un uomo da conquistare – relazione che nello show sembra stia per cominciare. Questo significa che un Bridgerton senza Whistledown è possibile, ma deve essere ben gestito. Ci sono altrimenti vari modi in cui gli scrittori potrebbero tenere Whistledown in gioco senza però andare a minare i rapporti di Penelope con la famiglia Bridgerton.

Come mantenere Lady Whistledown allo scrittoio

Non obbligatoriamente Penelope deve continuare a fare ciò che ha fatto finora esattamente come l’ha fatto per due stagioni, bensì si possono pensare vari stratagemmi per mantenere viva sia questa storyline che l’amicizia fra Penelope ed Eloise. Anzitutto, i Bridgerton potrebbero venire a termini con l’attività di Featherington ed addirittura diventare parte attiva delle sue pubblicazioni, creando una sorta di duo fra Penelope ed Eloise; la relazione con Colin potrebbe essere infatti ciò che spinge Penelope e non scrivere più pezzi che potrebbero danneggiare la famiglia protagonista.

Alternativamente, qualcun altro potrebbe prendere il posto di Penelope come Lady Whistledown, lasciando dunque l’autrice misteriosa in attività ma salvando i rapporti di Penelope con i Bridgerton. Questo passaggio di testimone potrebbe avvenire con o senza consenso, ed in quest’ultimo caso partirebbe una storyline per scoprire chi sia la persona che, ispirata da Lady Whistledown, sta continuando a rivelare i segreti di corte.