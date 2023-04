Non ho mai 4, Netflix annunci finalmente la data di uscita con un teaser gustosissimo

Non ho mai è pronta a fare la sua ultima corsa con la quarta stagione e adesso abbiamo anche un primo teaser e una data di uscita.

Con il cuore spezzato siamo pronti a salutare la nostra Devi e tutti i suoi amici, abbiamo la fata di uscita della quarta e ultima stagione di Non ho mai, la serie Netflix creata da Mindy Kaling e Lang Fisher che racconta della vita adolescenziale di Devi Vishwakumar, interpretata da Maitreyi Ramakrishnan, la giovane di Sherman Oaks è alla disperata ricerca di un equilibrio nella sua vita che possa conciliare la famiglia, gli amici, gli amori e il dolore per la terribile perdita del padre.

Alla fine della terza stagione l’abbiamo vista prendere finalmente una decisione nella sua confusionaria vita sentimentale scegliendo l’amico di infanzia un po’ nerd con cui ha sempre avuto rivalità scolastica Ben Gross, interpretato da Jaren Lewison, lasciandosi alla spalle la cotta scolastica di lunga data per Paxton Hall-Yoshida, interpretato da Darren Barnet, che si sta preparando per andare al college.

Adesso abbiamo avuto da Netflix un primo intrigante sguardo su quella che sarà la quarta e ultima stagione di Non ho mai, ma non è tutto, abbiamo anche la data ufficiale di uscita, già da quello che abbiamo visto dobbiamo aspettarcene di tutti i colori.

Il primo teaser di Non ho mai 4 e la data di uscita

Le prime immagini che ci arrivano dall’universo della folle Davi ci mostrano che anche il suo ultimo anno non sarà per nulla tranquillo, soprattutto da punto di vista sentimentale, c’è un uragano all’orizzonte. A scuola arriva un nuovo ragazzo che cattura subito la sua attenzione, è bello, è affascinante è uno skater e Davi sa sempre come infilasi in queste situazioni.

A interpretate il nuovo membro del cast che farà accendere i bollenti spiriti alla nostra protagonista sarà Michael Cimino che abbiamo conosciuto nella serie Love, Victor, la serie Non ho mai ha come punto di forza quello di aggiungere al cast sempre personaggi nuovi capaci di diventare dei veri rubacuori e mandare in crisi sentimentale Davi, vedremo come se la caverà questa volta. Tenetevi pronti perché Non ho mai 4 arriverà su Netflix l’8 giugno.

Nella terza stagione abbiamo conosciuto Des

Soltanto la stagione appena passata ha introdotto Anirudh Pisharody nel ruolo di Des, l’affascinante figlio dell’amica della madre di Davi, Rhyah, una relazione che ha fatto il suo decorso in modo fulmineo ma decisamente sconvolgente, adesso troveremo Ethan, il personaggio di Cimino, pronto a prendersi questa responsabilità, prendere in mano il cuore (e gli ormoni) della nostra amata protagonista.

Conosciuto soprattutto per essere il protagonista della serie adolescenziale romantica Love, Victor Cimino si è poi cimentato anche nella serie spin-off Love, Simon in cui era un timido adolescente gay. Adesso che la serie che gli ha dato la notorietà è terminata, ovvero Love, Victor, per lui un buon punto da cui ripartire come rubacuori è proprio Non ho mai, dove si è liberato del personaggio timido per interpretare un giovane molto popolare. Vedremo se saprà far sciogliere anche i nostri cuori.