Millie Bobby Brown incontra i fan a Milano in un evento esclusivo | Tutte le info

Fan di Stranger Things e di Millie Bobby Brown accorrete, l’attrice incontrerà i suoi fan proprio a Milano durante un grande evento.

Nessuno scherzo, nessun inganno, se siete accaniti fan dell’attrice che ha dato vita a uno dei personaggi diventati iconici nella cultura popolare, ovvero Undici di Stranger Things, non potete perdervi questo appuntamento, perché proprio Millie Bobby Brown sta per arrivare in Italia, precisamente a Milano per un evento imperdibile.

Non manca molto a questo giorno fatidico, quindi se siete fan della Brown o semplicemente volete farle le congratulazioni per le sue prossime nozze, questo è il momento giusto per organizzarsi. Se siete di Milano vi basterà seguire queste indicazioni per riuscire ad accaparrarvi i biglietti limitati, se venite da fuori l’organizzazione diventerà sicuramente un po’ più complessa, per per dei veri fan questo non è nulla.

Millie Bobby Brown ha scalato rapidamente le vette del successo grazie alla sua magistrale interpretazione di Undici nella serie televisiva ormai diventata un culta, Stranger Things, uscita nel 2016 su Netflix in pochissimo tempo ha attirato un numero incredibile di fan, diventato una delle serie più seguite in assoluto sulla piattaforma di streaming.

In seguito la giovane attrice ha preso parte a diversi progetti, sempre su Netflix è diventata il volto di Enola Holmes, la sorella più piccola della famiglia Holmes, intrepida e coraggiosa ragazza decisa a risolvere casi molto complessi e degni di nota al pari del famoso fratello maggiore, interpretato da Henry Cavill, nel cast abbiamo visto anche Helena Bonham Carter nel ruolo della madre. La Brown è anche produttrice esecutiva del progetto.

Dove e quando ci sarà l’evento a Milano

Tornando all’evento, il luogo è Alcatraz di Milano e la data, preparate le agende è il 28 aprile, Millie Bobby Brown farà una tappa indimenticabile per incontrare tutti i suoi fan dal vivo, o meglio, i più fortunati.

L’evento sarà una vera gioia per tutti gli appassionati della serie Stranger Things, infatti il nome di questa giornata è Stranger Day – With Millie, un vero tu per tu con l’attrice britannica che in pochissimo tempo ha saputo conquistare milioni di cuori grazie al suo sorriso incantevole e la sua bravura.

Come partecipare all’evento e come si svolge

Lo Stranger Day – With Millie durerà tutto il giorno, dalla mattina fino alla sera e chi riuscirà a prendere i biglietti (che stanno andando a ruba) potrà realizzare il sogno di conoscere la loro eroina dal vivo, durante la manifestazioni infatti sarà possibile partecipare a sessioni dedicate a fotografie indimenticabili e ovviamente autografi d’obbligo, ma non solo, sarà allestito un panel dove la Brown potrà avere un dialogo diretto con il pubblico per rispondere a tutte le domande.

Ovviamente anche il contesto conta, infatti durante la giornata saranno organizzati momenti assolutamente ‘stranger’ che faranno impazzire i fan, ci saranno iniziative create da diverse organizzazioni tra cui gli immancabili cosplayer e gli allestimenti di Cosplayitalia e Upside Down Italia.

Come accaparrarsi i biglietti?

Mi raccomando, questo è il momenti di non perdere il focus, i biglietti per lo Stranger Day – With Millie si possono acquistare direttamente sul sito di Kinetic Vive, importante, una volta entrati nel sito non fatevi prendere dall’entusiasmo, ma leggete bene tutte le specifiche che sono state messe a disposizione degli utenti affinché tutti possano viversi l’esperienza nel migliore dei modi.

L’evento è stato organizzato da Kebi che ha regalato ai fan italiani la possibilità di conoscere la loro beniamina, questa realtà dal 2020 si occupa di un progetto di crowdfunding e crowdsourcing, la Kinetic Vibe è ormai una società di riferimento nel mondo della fan experience italiano, nel tempo hanno organizzato fan meeting con i protagonisti di serie tv come Gossip Girl, Once Upon A Time, Riverdale, Shadowhunters, The Vampire Diaries, SKAM Italia e non solo, insomma una garanzia.