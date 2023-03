Il personaggio di Stranger Things potrebbe morire nella 5 stagione: l’attore si dichiara pronto a tutto

Stranger Things, celebre serie Netflix, volgerà al termine nella prossima stagione. Dopo lo scorso finale, tutto può succedere. Lo sa benissimo Finn Wolfhard, attore che interpreta Mike nella serie, che si dichiara davvero pronto a qualsiasi cosa.

Stranger Things è la celebre serie creata dai Duffer Brothers targata Netflix che ha appassionato tantissimi spettatori in tutto il mondo con il suo mood anni’80 e la sua trama intricatissima. Si tratta davvero di una colonna portante della piattaforma streaming statunitense che ha ricevuto diverse candidature agli Golden Globes e agli Emmy.

Quando è stata distribuita nel 2016, Stranger Things grazie alle sue musiche, e alla atmosfera tipica degli anni ’80 e i suoi meravigliosi costumi ha conquistato milioni di persone che seguono da anni le vicende dei giovani protagonisti. Cresciuti insieme ai loro stessi personaggi gli attori di Stranger Things sono diventati delle vere e proprie star acclamate in tutto il mondo e ricercate dai vari media.

Nell’ultima stagione le storie di Eleven (Millie Bobby Brown), Mike, Dustin (Gaten Matarazzo), Will (Noah Schnapp), Lucas (Caleb McLaughlin), Max (Sadie Sink), Hopper (David Harbour) sono andate avanti mentre la costruzione del mondo fantascientifico prendeva sempre più piega. Il nuovo carismatico cattivo, Vecna, tornerà nell’ultimo capitolo di questa incredibile serie anche questa volta dando filo da torcere ai protagonisti di Stranger Things.

Le dichiarazioni di Finn Wolfhard

Uno degli attori più amati della serie Netflix, Finn Wolfhard ha risposto recentemente ad alcune domande dei fan poste tramite la rivista GQ, lasciando in molti abbastanza interdetti. Ad una particolare domanda circa la possibilità di morire del suo personaggio nella nuova stagione di Stranger Things, Wolfhard sarebbe assolutamente favorevole a sacrificarlo ma per il bene più grande della narrazione.

“Spero di no. Oppure sai cosa? Non lo so. Dipende quando. Se è, tipo, una di quelle cose in cui è come nel primo episodio a cielo aperto, no. Nell’ultimo episodio, Mike salva la vita a tutti ed è come “oh, sì, Mike!” Sai, tutti applaudono e gridano “sì!” sai che lo farei, forse. No, non credo che lo farà” ha dichiarato l’attore in merito, preferendo una morte epica ed eroica del suo personaggio rispetto ad una fine poco d’impatto.

Chi morirà nella 5 stagione

Prima di poter veder l’ultima parte di questa magnifica serie, è necessario attendere ancora un po’ forse anche due anni. Nel finale della 4 stagione Max è in fin di vita a causa del brutale attacco da parte di Vecna. Sopravviverà a questa tragedia? Non è certo soprattutto se teniamo conto del fatto che già nel finale della terza stagione gli autori ci hanno ingannato inscenato il sospetto della probabile morte di Hopper.

Non è impossibile credere, tuttavia, che i Duffers Brothers possano decidere di far morire qualcuno proprio per arricchire la serie di divertenti spunti narrativi e di tener gli spettatori con il fiato sul collo fino all’ultimo. In verità, sarebbe più complesso sacrificare un protagonista che deve compiere il suo percorso fino alla fine invece che un personaggio secondario, il quale potrebbe in questa maniera vivere in eterno nel ricordo del pubblico.