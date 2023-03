Stranger Things giunge a teatro: al centro della storia le origini di Hopper, Joyce e Vecna

L’universo di Stranger Things si espande: la serie di successo arriva a teatro raccontando meglio le origini di alcuni personaggi fondamentali, tra cui Vecna.

Il successo della serie targata Netflix Stranger Things non si arresta: il gioiello dei fratelli Duffers giunge fino al West End londinese promettendo di arricchire la sua storia con diversi dettagli. I registi avevano annunciato a luglio 2022 l’intento di procedere con uno spettacolo teatrale abbastanza svincolato dal prodotto originale ma che ne potesse mantenere le principali caratteristiche.

Come annunciato dall’Hollywood Reporter Stranger Things: The First Shadow arriverà al e London Phoenix Theatre probabilmente alla fine di quest’anno. Lo show si preannuncia assolutamente interessante come testimoniato dal teaser e dalla descrizione pubblicata che, d’altronde, parrebbe raccontare parte della storia di Hawkins oltre che le origini di alcuni dei personaggi più importanti della serie Netflix.

A capo di questo ambizioso progetto c’è Stephen Daldry già regista di Billy Elliot e di alcuni episodi di The Crown. La sceneggiatura verrà, invece, seguita, da Kate Trefry tenendo sempre conto della fonte originale ossia quella dei fratelli Duffer. Sicuramente i fan di Stranger Things rimarranno piacevolmente sorpresi dallo spettacolo che, comunque, dovrebbe dimostrare di essere particolarmente originale e non solo la costola di una celebre serie.

La probabile trama di Stranger Things: The First Shadow

Riguardo a Stranger Things: The First Shadow si hanno ancora notizie un po’ nebulose anche se siamo certi che nessuno del cast della serie sarà presenta in questa versione teatrale. Ambientato nel 1959 lo spettacolo vedrà Jim Hopper, Joyce, Bob Newby e Henry Creel, il noto Vecna da giovani durante i loro anni scolastici. Sorprendentemente sembrerebbe che questo prequel possa essere alquanto rivelatorio per la story line principale come se il reale segreto per distruggere definitivamente Vecna risedesse nel suo complicato passato.

Ci saranno, inoltre, personaggi nuovi che arricchiranno ancora di più un mondo, quello di Stranger Things, già estremamente carico di spunti narrativi. L’universo della serie Netflix, però, si espanderà ancora di più: come annunciato dai registi, i fratelli Duffer, in cantiere ci sarebbe uno spin-off anche qui ben diverso dal prodotto originale che non coinvolgerebbe gli attori della serie.

Stranger Things: il successo planetario

Mentre i fan aspettano in trepidante attesa l’arrivo dell’ultima stagione di Stranger Things, curiosissimi di conoscere l’epilogo di uno show che ha rivoluzionato il mondo seriale, possono intrattenersi con Stranger Things: The First Shadow, uno spettacolo che assicura al suo pubblico la messa in scena di una storia a dir poco sensazionale.

In verità, attualmente c’è un’altra possibilità per alcuni appassionati della serie di potersi intrattenere con le vicende dello show. Grazie a Stranger Things: The Experience, una sorta di esperienza 3D coinvolgente situata a Los Angeles, Parigi, Londra e Toronto, i visitatori possono in prima persona interagire con i set, gli attori e costruire la loro storia, il tutto ambientato negli anni ’80. Insomma, il successo per Stranger Things non si arresta ma continua a macinare traguardi in tutte le sue innovative forme di espressione.

Speriamo che lo spettacolo Stranger Things: The First Shadow arrivi presto anche in Italia, restate aggiornati per avere maggiori dettagli.