Game of Thrones: è ufficiale, un altro spin-off è già in lavorazione

È arrivata la conferma ufficiale, la serie spin-off A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight si sta preparando ad arrivare sulla HBO.

Non è passato nemmeno un anno da quando House of the Dragon è diventata una delle serie prequel di maggior successo che la HBO abbia mai prodotto, ma il materiale a disposizione è così succulento che hanno deciso di alzare la posta in gioco annunciando ufficialmente che il franchise di Game of Thrones continuerà a espandersi nel tempo.

Cogliendo l’occasione dell’evento per promuovere il rebranding di HBO Max in Max, la Warner Bros. ha fatto un annuncio inaspettato ma molto apprezzato, ovvero che un nuovo progetto ha iniziato il suo processo di lavoro, si tratta di un prequel ambientato a Westeros dal titolo A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight.

Per tutti i fan dello scrittore fantasy George R.R. Martin questo è un momento di grande giubilo, proprio lui sarà sceneggiatore/produttore esecutivo, sulla barca salgono anche Ira Parker, anche lui come sceneggiatore/produttore esecutivo mentre Ryan Condal e Vince Gerardis saranno i produttori esecutivi.

Di cosa parla A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight?

Quello che sappiamo è che questo prossimo capitolo è basato sui romanzi Il cavaliere dei Sette Regni e raccontano la storia di Ser Duncan the Tall e del giovane Aegon V Targaryen, anche in questo andremo molto indietro nel tempo, infatti le vicende sono ambientate circa un secolo prima gli eventi della serie madre.

La trama andrà sempre a indagare su una delle famiglie più interessanti del franchise, ovvero quella dei Targaryen quando il loro posto sul Torno di Spade era ben saldo e comandavano con una certa fermezza sui Sette Regni grazie al terrore provocato dai loro giganteschi e inquietanti draghi. Questo per ora è tutto ciò che sappiamo, non sono ancora state rivelate informazioni su quello che accadrà al duo durante le avventure in giro per il mondo, però se abbiamo imparato qualcosa dal lavoro del famoso scrittore, nessuno sarà al sicuro di fronte alla cruda realtà di Westeros.

Una posta in gioco sempre più alta

Game of Thrones, già dal suo debutto oltre dieci anni fa, ha ridefinito il concetto di serie ad alto budget e qualità, per questo proprio la HBO non ha mai più potuto abbassare la guardia valutando con attenzione le mosse successive da prendere per rimanere sempre al top.

Nonostante la Pandemia abbia messo i bastoni tra le ruote un po’ a tutti, produzioni comprese, i ritardi e i disagi non hanno fermato la loro corsa all’oro realizzando la prima stagione di House of the Dragon in grande stile. Il successo infatti non è tardato ad arrivare facendo registrare alla rete i migliori ascolti degli ultimi anni.

Abbiamo la sinossi ufficiale di A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight

Sì, è stata rilasciata la sinossi ufficiale di A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight e dice: Un secolo prima degli eventi di ‘Game of Thrones’, due inverosimili eroi si aggirano per il Continente Occidentale… un giovane, ingenuo ma coraggioso cavaliere, Ser Duncan l’Alto, e il suo piccolo scudiero, Egg.

In un’epoca in cui la stirpe dei Targaryen possiede ancora il Trono di Spade e la leggenda dell’ultimo drago non è ancora scomparsa dalla memoria umana, un grande destino, potenti nemici e imprese pericolose attendono questi amici insoliti e ineguagliabili.

Ma la serie dedicata a Jon Snow?

Anche se la gran parte di questi nuovi progetti ambientati nel Continente Occidentale sembrano essere del tutto indipendenti dalle precedenti serie, ne avremo una in particolare che invece avrà come protagonista uno dei volti noti della serie originale, si tratta infatti dello spin-off dedicato al Jon Snow, interpretato da Kit Harington, e da quello che è stata la sua vita dopo gli eventi alla fine della serie Game of Thrones, quando si è visto costretto a uccidere la sua amata Daenerys Targaryen, interpretata da Emilia Clarke.

Questo fatto ha costretto Snow a vivere in esilio, lontano da tutti e convivendo con un tremendo senso di colpa per aver dovuto necessariamente porre fine alla vita della donna che amava per un bene più grande.