Serie TV Élite 7: data di uscita, cast, trama e tutto quello che sappiamo finora Di Federico Del Ferraro - 11

È stagione di annunci in casa Netflix ed Elite ha preso una fetta di torta: annunciata la data di uscita con un nuovo teaser.

Il Netflix Tudum è il festival che tutti i fan della piattaforma streaming rossa attendono con trepidazione. Netflix è casa di alcuni delle serie o saghe cinematografiche più amate del momento e tutti vogliono avere delle novità sulle loro opere preferite. Una serie che da anni fa breccia nel cuore dei giovani è Élite, prodotto spagnolo creato da Carlos Montero e Darío Madrona e incentrati sui giovani studenti del prestigioso liceo fittizio Las Encinas.

Élite parte da una classica formula da teen drama, con tanto di amori, tradimenti e passione, ma incastonata in una cornice da crime, con dei crimini che vanno dall’omicidio all’aggressione che, stagione dopo stagione, colpiscono il mondo di Las Encinas e devono essere risolti. Il successo di Élite lo ha portato fino alla settima stagione, annunciata nel novembre scorso e in arrivo questo autunno; grazie al Tudum ne sappiamo qualcosa in più.

Teaser trailer, nuovi arrivi e vecchie conoscenze

L’annuncio al Tudum Festival è arrivato accompagnato da un breve teaser e la data di uscita ufficiale della settima stagione di Élite. Il teaser è piuttosto fumoso: prima vediamo i giovani personaggi in caduta libera tra le nubi mentre una voce si chiede: “Arriva un momento in cui pensi: ‘Sono felice di ciò che sono? Sono contenta di chi ho intorno?'”. La scena ci vuole proiettare in una atmosfera di pericolo e mancanza di certezze.

Il resto del video è altrettanto astratto. I vari personaggi vengono filmati in un ambiente vuoto, desertico, mentre danno sfogo ad abbracci e baci appassionati. Infine li vediamo correre, sia in gruppo che da soli, verso una meta ignota mentre si cercano con gli sguardi e con le mani. Alla fine del trailer un’altra frase sottolinea il mood quasi esistenziale: “Sentite che stiamo vivendo, o solo esistendo?”.

Il cast di Élite ha subito molte modifiche negli anni, e soprattutto dalla quinta alla sesta stagione si sono visti molti addii e molti volti nuovi tra i banchi di Las Encinas. In questo senso la settimana stagione si pone in continuità con il passato della serie, introducendo nuovi personaggi ma aprendo anche le porte al ritorno di qualche faccia conosciuta. È il caso di Omar Ayuso, interprete di Omar Shanaa, che dopo l’assenza della Stagione 6 tornerà in gioco.

La nuova aggiunta più illustre è invece quella di Anitta, famosa cantante ed attrice brasiliana che interpreterà una “ragazza da Rio de Janeiro”. Infine, secondo varie foto rubate ai set, possiamo stare certi sul ritorno di André Lamoglia come Iván, Valentina Zenere come Isadora, Adam Nourou come Bilal, Carmen Arrufat come Sara, Álex Pastrana come Raúl, Álvaro de Juana come Dídac, Ander Puig come Nico, Ana Bokesa come Rocío e Nadia Al Saidi come Sonia.

La settima stagione di Élite verrà distribuita su Netflix dal 20 ottobre 2023.