Serie TV Dopo 4 anni la Marvel non ha ancora spiegato un enigma enorme di Far From Home Di Alessandra Chiaradia - 7

In Secret Invasion abbiamo visto tornare Maria Hill e questo ha reso ancora più confuso un grosso enigma di Spider-Man: Far From Home.

(*Attenzione: ci sono spoiler per l’episodio 1 di Secret Invasion *)

Debuttando il 21 giugno su Disney+, Secret Invasion dovrebbe segnare la Fase 5 del MCU, nel primo episodio vediamo il ritorno di Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury, ma anche Ben Mendelsohn in quelli di Talos e Cobie Smulders in quelli di Maria Hill.

Ci troviamo a fare i conti con un gruppo di ribelli Skrull che vogliono rivendicare la Terra come la loro casa dimostrando già dal primo episodio che non ci possiamo fidare di nessuno e che tutti potrebbero sembrare chi non sono, essere sostituiti o addirittura uccisi.

Il grande antagonista è Gravik, leader dei ribelli disposto a tutto per portare a termine la sua missione, senza guardare in faccia chiunque si trovi sul suo cammino, abbiamo subito una strage di innocenti (e non solo).

Il personaggio di Maria Hill è apparsa diverse volte nel MCU e solitamente era sempre il braccio destro di Nick Fury, il suo debutto è avvenuto in The Avengers, in seguito è tornata per Captain America: The Winter Soldier e Avengers: Age of Ultro, oltre ad alcuni camei un Infinity War e Endgame.

Il ruolo più importante di Maria Hill

Sicuramente il ruolo che ha dato maggior importanza al personaggio di Maria Hill è quello nel film Spider-Man: Far From Home in cui aiuta Spider-Man a combattere Mysterio ma alla fine scopriamo che sia lei che Fury sono in realtà gli Skrull Talos e Soren e questo ha portato alla domanda: dove si trovano quindi i veri Fury e Hill?

Purtroppo l’inizio di Secret Invasion non ha dato risposta a questa domanda, infatti quello che sappiamo lo dobbiamo alla scena post-credit di Far From Home in cui scopriamo che Nick Fury è stato nello spazio per diverso tempo dopo essere tornato dal Blip.

Alcune conferme e altre domande

La nuova serie Marvel ha sicuramente confermato che Fury si trovava sulla navicella spaziale SABER e questo porterà con grande probabilità a un suo futuro ruolo nel film The Marvels in uscita quest’anno, però per quando riguarda la Hill il mistero è ancora irrisolto.

L’ultima vera apparizione della donna risale quindi al funerale di Tony Stark in Endgame e non l’abbiamo vista comparire insieme a Fury sulla SABER quindi nessuno sa al momento dove sia stata prima di ricomparire, come nulla fosse, in Secret Invasion.

La scomparsa di Maria Hill diventa ancora più evidente in Secret Invasion

Durante il primo episodio di Secret Invasion abbiamo scoperto come di Skrull riescono a rubare le identità degli umani fino ad assorbire anche i loro ricordi, è in questo modo che l’esercito ribelle di Gravik sta prendendo forma, questo fa presupporre che sia stato così anche nel caso di Fury e la Hill quando gli sono state rubate le identità.

Lei di sua spontanea volontà, sicuramente, non avrà lasciato che uno Skrull le rubasse l’identità per poi sparire, ma piuttosto avrebbe combattuto, inoltre Nick Fury appare particolarmente turbato dopo il Blip, però questo non vale anche per la Hill. Inoltre tra i due non c’è stata comunicazione mentre lui era nello spazio e la serie lo conferma, tra i due c’è stato un allontanamento che porta ancora del risentimento.

Il conflitto interiore

Questo stato di risentimento e il conflitto interiore potrebbe portare a pensare che sia proprio stato Fury a permettere agli Skrull di usare l’identità della Hill senza che questa abbia dato il permesso. A questo punto, però, abbiamo il forte presentimento che il mistero rimarrà irrisolto.

Questo è dato dal fatto che il primo episodio si chiude con la morte sconvolgente proprio di Maria Hill dopo che proprio Gravik le ha sparato fingendosi Fury e attirandola nella trappola, dopo aver fatto esplodere delle bombe in una piazza gremita di persone. Il fatto che sia morto anche Soren ci porta pensare che forse non avremo mai una vera risposta a quello che è accaduto nella storyline del personaggio, creando un ennesimo buco di trama.