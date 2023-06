Serie TV Il paradiso delle signore 8: il motivo del ritorno di Teresa | Confessione assurda Di Diandra Migliorucci - 15

La nuova stagione della serie tv vedrà il rientro di vecchi personaggi e Giusy rivela il destino della sua Teresa.

Il paradiso delle signore è la fortunata fiction televisiva diretta da Monica Vullo che occupa il pomeriggio di Rai1 da diversi anni ormai. Durante il corso delle prime stagioni, la serie televisiva andava in onda in prima serata, poi è passata al daytime riscuotendo un enorme successo.

Dal 2015 in poi, Il paradiso delle signore appassiona milioni di italiani che ogni giorni rimangono incollati allo schermo per scoprire le vicende dei personaggi della fiction. Una soap opera che ha raggiunto livelli di share molti elevati, arrivando ad ottenere anche il 20% di ascolti.

La settima stagione è terminata lo scorso 5 maggio e l’ottava è stata confermata. Anzi, le riprese della nuova stagione sono già iniziate e i fan non vedono l’ora di scoprire che cosa accadrà nei prossimi episodi. La nuova stagione andrà in onda il prossimo settembre, molto probabilmente dal 18 settembre 2023.

Tra i personaggi cult della serie abbiamo Vittorio Conti, interpretato da Alessandro Tersigni, e Roberto Landi, interpretato da Filippo Scarafia. Conti è il direttore dell’atelier di Milano e Landi è il suo braccio destro. Tra lee grandi assenze della fiction, invece, abbiamo Giusy Buscemi che recitava nel ruolo di Teresa Iorio nelle prime stagioni serali della fiction.

La storia di Teresa Iorio

Teresa è una ragazza siciliana che si è trasferita a Milano in cerca di fortuna e di lavoro. La giovane trova un impiego nel paradiso delle signore, il grande negozio di moda in ascesa. Grazie a Vittorio, Teresa ha trovato anche l’amore, iniziando una relazione sentimentale con lui. In seguito, la donna l’ha lasciato ed ha intrapreso un’altra storia d’amore con Pietro Mori.

Sebbene Giusy abbia interpretato un personaggio molto amato della serie tv, ha lasciato la fiction quando Il paradiso delle signore è passato al daytime. Tuttavia, i telespettatori potrebbero essere sorpresi dal suo inaspettato ritorno.

La confessione di Giusy Buscemi

Poco prima della messa in onda della settima edizione de Il paradiso delle signore, alcuni rumors affermavano che Giusy avrebbe fatto il suo ritorno nella serie. La stessa Giusy aveva così commentato le voci, alimentando anche la speranza dei fan: “Vedremo chi lo sa. Magari un cameo”.

Tuttavia, nel corso della settima stagione, non c’è stato alcun tipo di avvistamento del personaggio interpretato dalla Buscemi, ovvero Teresa Iorio. Forse l’attrice farà il suo ritorno nell’ottava stagione de Il paradiso delle signore? Per scoprirlo non ci resta che attendere ulteriori dettagli o l’inizio della nuova stagione.