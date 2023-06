Serie TV Doc 3: la memoria di Andrea Fanti verrà recuperata | Rompe il silenzio un attore dal set Di Mia Lonigro - 10

DOC 3 è in produzione. La serie di successo promette nuovissimi colpi di scena! Uno fra tutti, la memoria persa di Andrea Fanti.

Luca Argentario torna a vestire i panni del protagonista nella fiction di successo “DOC”, una serie televisiva che ha catturato l’attenzione del pubblico italiano con la sua avvincente trama e performance di alto livello. Mentre la terza stagione è in fase di produzione, gli attori si trovano in un set blindatissimo, lasciando tutti i fan chiedersi se il protagonista riuscirà a recuperare la memoria.

La trama di “DOC” ruota attorno alla storia di Andrea Fanti, un medico che dopo essere stato sparato dal padre di un paziente deceduto pe run colpo di pistola, a causa del conseguente trauma prefrontale, perde la memoria degli ultimi anni della sua vita.

Dopo anni di riabilitazione, Andrea torna alla sua professione e si ritrova a lavorare nello stesso ospedale in cui è stato un tempo primario. Lottando con le difficoltà della sua nuova condizione e cercando di ricostruire la sua identità, Andrea si impegna a riconquistare il rispetto dei suoi colleghi e dei pazienti.

La serie è ispirata alla vera storia di Pierdante Piccioni, un medico che ha vissuto una simile esperienza di amnesia e ha trovato la forza di ritornare al suo lavoro di medico. La trama di “DOC” si basa su questo evento reale, arricchendolo con drammi personali, relazioni complesse e sfide professionali affrontate dai personaggi.

Le dichiarazioni di Argentero

Mentre i fan aspettano ansiosamente la terza stagione, Luca Argentero, l’attore che interpreta Andrea Fanti, ha rilasciato dichiarazioni sulla direzione che prenderà la serie. Argentero ha affermato che il nuovo capitolo comincerà: “Dalla fine della seconda stagione, Doc è tornato a indossare il camice da primario”. Avevamo lasciato Fanti mentre cercava di salvare il suo reparto di Medicina Interna per impedire che diventasse uno di Infettivologia con la conseguente divisione del suo team.

Ha inoltre aggiunto che “in questa nuova stagione si rifletterà sul fatto che ci siano più prestazioni con sempre meno risorse. Lo dico da cittadino: è una priorità sbagliata”. insomma, Argentero ha sottolineato come il buon senso sarà una priorità nel prossimo capitolo di DOC con una critica alla gestione delle risorse nel settore sanitario.

L’articolo su Hollywood Reporter

L’entusiasmo dei fan è stato alimentato dall’incursione di Hollywood Reporter sul set di “DOC TRE” per scoprire qualcosa sul futuro della memoria di Andrea Fanti. Pierpaolo Spollon, che interpreta Riccardo Bonvenga, ha condiviso l‘articolo sui social media, ingigantendo la curiosità dei fan. Andrea Fanti recupererà la memoria o sarà questo un evento ancora da esplorare per gli ideatori della serie?

Intanto, lo stesso Pollon ha definito il percorso del suo personaggio “Una provati maturità” ma che nella prossima parte di DOC affronterà una sorta di normalità, dopo una stagione in cui è stato “al centro di avvenimenti più grandi”. Il pubblico, intanto, si è affezionato al mondo di DOC e il suo successo pare ora inarrestabile: il prodotto infatti è stato anche venduto in molti paesi esteri compreso in USA dove la protagonista sarà una donna.