House of Dragon renderà giustizia a un'epica battaglia di Game of Thrones

La seconda stagione di House of Dragon potrebbe rivedere e migliorare la battaglia di Blackwater di Game of Thrones.

Oltre che degli intrighi politici e famigliari e delle (tante) morti, di Game of Thrones ricordiamo anche le sequenze di battaglie che, nel tempo, sono diventate sempre più epiche. Mentre la popolarità dello show cresceva aumentava anche il budget, molto del quale finiva proprio nelle scene dei combattimenti.

Nelle prime due stagioni, sebbene il risultato sia stato comunque apprezzabile, si nota la carenza di budget, soprattutto durante i combattimenti su larga scala; l’esempio lampante è la battaglia di Blackwater (o Battaglia delle Acque Nere) del penultimo episodio della seconda stagione, L’assedio.

Nell’episodio l’esercito dei Lannister, comandato dal Primo Cavaliere Tyrion Lannister, difende Approdo del Re dalla flotta di Stannis Baratheon. La battaglia è stato il primo, vero tentativo di HBO di creare un combattimento su larga scala, non al livello della battaglia del fosso di Helm de Il Signore degli Anelli ma cercando almeno di riportarne lo stesso impatto emotivo.

Se quando la puntata è uscita il combattimento sembrava essere davvero enorme, grazie alle navi, ai soldati e alla manovra del Fuoco Selvaggio di Tyrion, se confrontato con le battaglie delle successive stagioni si capisce subito che la produzione avrebbe potuto fare molto di più se solo avesse avuto a disposizione il budget giusto.

House of Dragon 2

La seconda stagione di House of Dragon, prevista per l’estate 2024, potrebbe compensare le mancanze relative al combattimento navale di Blackwater. In un’intervista rilasciata ai The Hollywood Reporter il coordinatore degli stunt, Rowley Irlam, ha parlato della volontà di regalare ai fan della serie una battaglia in mare più epica delle precedenti.

“Non è un segreto che in questa storia ci sia una battaglia in mare. Penso che sia quello che ci aspetta” ha specificato Irlam. La seconda stagione di House of Dragon si basa sul libro Fire & Blood di George R.R. Martin, dove viene raccontata la sanguinosa battaglia di Gullet (battaglia del condotto) della guerra nota come “Danza dei draghi”.

La “rivincita” di Blackwater

Secondo le fonti canoniche, la battaglia di Gullet è una delle battaglie navali più grandi nella storia di Westeros. Il “condotto” o “gozzo” nominato nel titolo si riferisce a una caratteristica geografica della baia di Blackwater, rendendo di fatto la battaglia una nuova versione di quella della seconda stagione (anche se storicamente è avvenuta prima).

“Il desiderio è quello di ampliare il nostro repertorio con una grande battaglia navale” ha spiegato Irlam. “Puoi fare una battaglia navale in un parcheggio, ma non sarà la stessa cosa. Ma ci sono vasche d’acqua, e c’è una vasca qui a Leavesden (studi cinematografici a Londra, ndr). Se lo vuoi fare, penso che devi farlo in una vasca d’acqua. Ma vediamo cosa succede”. Riuscirà la produzione a rendere giustizia alla battaglia di Blackwater e regalarci uno scontro navale epico?