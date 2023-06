Serie TV The Witcher: Geralt, Yennefer e Ciri combatteranno fianco a fianco | Trailer Di Federico Del Ferraro - 13

L’azione non mancherà nella terza stagione di The Witcher con Geralt, Yennefer e Ciri che affrontano maghi folli ed Elfi.

The Witcher terza stagione è ormai alle porte. Solo pochi giorni ci separano dal Volume 1 dello show Netflix, che è giunto ora all’adattamento del secondo libro della serie originale, Il tempo della guerra; adattamento che è andato via via a prendersi sempre più libertà creativa, distaccandosi dalla narrazione dell’autore letterario Andrzej Sapkowski. Questa direzione pare essere stata la causa principale della rottura con Henry Cavill, interprete di Geralt di Rivia – adorato per questo ruolo dal pubblico – che verrà sostituito da Liam Hemsworth a partire dalla prossima stagione.

Le danze dunque non sono ancora finite per Cavill e, soprattutto, per Geralt. In questa stagione lo strigo dovrà affrontare tutte quelle forze antagoniste che tenteranno di impossessarsi della principessa Ciri, ma non sarà solo a combatterle. La clip pubblicata in occasione del Tudum Festival mostra proprio questo, uno scontro fra Geralt, Yennefer e Ciri stessa contro il mago rinnegato Rience e un’armata di Elfi.

Ciri si unisce alla lotta

Ciri è il bersaglio più ambito del Continente, ma non per questo se ne starà con le mani in mano a farsi salvare da Geralt e Yennefer. Dopo essere stata allenata da Geralt stesso la scorsa stagione, Ciri è ora in grado di combattere per la propria libertà. Nella clip vediamo prima lo scontro con il mago rinnegato Rience, interpretato da Sam Woolf (che ha sostituito Chris Fulton), che dovrà destreggiarsi prima contro la magia di Yennefer, poi contro la spada di Ciri ed infine, dopo un tentativo di fuga, contro Geralt.

Sistemato Rience – Geralt gli spezzerà le mani – ecco subito una nuova minaccia: un’armata di Elfi è sopraggiunta ed ha annientato gli uomini del mago. Essi sono qui per Ciri e vanno fermati: Geralt si butta nella mischia ed elimina uno ad uno i nemici con la spada e con la magia. Quest’ultimo combattimento è ripreso in piano sequenza (senza stacchi) e mette perfettamente in mostra le ottime coreografie che la serie ha da offrire e di cui abbiamo avuti svariati assaggi nel corso delle stagioni, fin dal pilota della serie.

La terza stagione di The Witcher disponibile a brevissimo

The Witcher 3 sarà divisa in due Volumi contenenti rispettivamente cinque e tre episodi, per un totale di otto episodio a formare la terza stagione. Il Volume 1 sarà disponibile fra una settimana, il 29 giugno; il Volume 2 poco più in là, il 27 luglio. Meno di un mese di attesa separerà i due drop e consentirà al pubblico di caricarsi a dovere per il finale di stagione e l’addio ad Henry Cavill.