Serie TV Mercoledì: il cast risponde alle teorie dei fan sulla seconda stagione Di Giada Massironi - 5

Dopo mesi di silenzio, il cast di Mercoledì risponde alle teorie emerse dai fan e anticipa qualche dettaglio sulla prossima stagione.

La seconda stagione di Mercoledì è sicuramente uno dei prodotti più attesi su Netflix. Con Jenna Ortega come protagonista, la serie indaga sulla vita di una Mercoledì Addams adolescente, nei suoi anni da alunna della Nevermore Academy.

La prima stagione è stata un vero successo e ha incassato numerosi riconoscimenti a livello globale. Sulla seconda stagione, per ora, non si hanno molte informazioni: sappiamo che è ancora in fase di sviluppo, ma non è stata annunciata ancora una data di uscita.

Ecco perché Netflix ha ingannato l’attesa dei fan rilasciando un nuovo video, in cui gli attori principali di Mercoledì rispondono alle teorie dei fan.

Mercoledì, seconda stagione: tutte le novità

Jenna Ortega, Emma Myers, Joy Sunday e Hunter Doohan si sono messi a disposizione dei fan per fornire ulteriori spunti di riflessione sulla trama e smentirne altri. Emma Myers – Enid Sinclair in Mercoledì – confessa che nemmeno il cast ha informazioni sulla trama della seconda stagione, anzi: a parte Jenna Ortega, che sarà protagonista e produttrice, gli altri attori sono all’oscuro di tutti i dettagli. Nonostante questo, possiamo aspettarci che la trama sviluppi e sciolga alcuni nodi fondamentali rimasti in sospeso. Tra questi, il destino di Tyler e il misterioso passato di Bianca.

Nel video, Netflix ha voluto mettere i quattro attori difronte alle teorie dei fan. Il cast non esclude che alcuni personaggi della serie tv possano ripresentarsi attraverso un altro taglio narrativo, come ad esempio cattivo principale della serie, Joseph Crackstone, sconfitto da Mercoledì proprio sul finale.

Teorie dei fan vs risposte del cast

Inoltre, gli attori affermano che potrebbero esserci approfondimenti su altri membri della famiglia Addams. La prima stagione vede Catherine Zeta-Jones nei panni di Morticia e Luis Guzmán in quelli di Gomez Addams. Isaac Ordonez interpreta Pugsle, mentre George Burcea è Lurch, Fred Armisen è lo Zio Fester e Victor Dorobantu è Mano. Se si guarda alla storia originale, restano ancora molti personaggi da introdurre. Ecco perché è probabile che questo avvenga nella nuova stagione, quando ci sono buone possibilità di conoscere anche il famoso Cugino Itt.

Gli showrunner Al Gough e Miles Millar hanno rivelato di voler continuare a esplorare le relazioni umane che intrattiene Mercoledì, come ad esempio l’amicizia con la sua compagna di stanza Enid. La novità consisterà nel metodo di narrazione: la Ortega ha confessato che verrà abbandonato il romanticismo adolescenziale per lasciare spazio all’horror.

Per quanto riguarda la data di uscita, non è stata rivelata ancora rivelata. Ricordiamo che la prima stagione di Mercoledì è stata rilasciata a novembre 2022, ecco perché è improbabile che la seconda venga pubblicata prima del 2024.