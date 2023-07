News L’Alieno di Avanti un altro è sparito: ha fatto una brutta fine | Triste epilogo Di Marina Drai - 15

Vi ricordate l’Alieno di Avanti un altro? Ecco che fine ha fatto. Purtroppo le cose non sono andate come tutti speravano.

Da tempo ormai non si vede nel programma e gli italiani si stanno chiedendo che fine abbia fatto. Stiamo parlano dell’Alieno di Avanti un altro, il fortunato quiz show di Paolo Bonolis in onda su Canale 5.

Più che per i giochi e i quiz, Avanti un altro è conosciuto per le personalità eccentriche che arricchiscono il programma. La trasmissione non sarebbe di certo la stessa senza i personaggi che di volta in volta fanno compagnia a Bonolis e strappano più di una risata al pubblico in studio e a casa.

I personaggi, ideati dalla produzione e portati in scena da diversi attori e comici, sono ciò che rende il programma unico, tanto che il pubblico a casa si è ormai affezionato a queste personalità eccentriche che danno quel tocco in più alle puntate.

Chi segue il programma si sarà accorto che ormai da tempo l’Alieno non si fa più vedere. Molti si sono preoccupati e si sono chiesti se fosse successo qualcosa all’uomo che lo interpretava; altri invece pensano che sia stata Mediaset a cacciarlo. Cosa è accaduto davvero all’Alieno?

Chi è l’Alieno di Avanti un altro

Molti si sono chiesti chi sia davvero l’uomo dietro il buffo Alieno della trasmissione. Per chi non lo sapesse, si tratta di Leonardo Tricarico, un attore comico italiano. Tricarico è nato a Palo del Colle, in provincia di Bari, nel 1952. Ha iniziato la sua carriera come cabarettista, e ha poi lavorato in televisione, teatro e cinema.

Nel 2011 ha debuttato nel programma di Paolo Bonolis dove ha cominciato a interpretare l’Alieno che tutti conosciamo. Il personaggio è diventato uno dei più popolari del programma e Tricarico è stato anche premiato per la sua interpretazione.

Che fine ha fatto?

Che fine ha fatto Leonardo Tricarico? Tornerà mai nella trasmissione di Bonolis? La risposta purtroppo è negativa: il suo addio è definitivo. Tricarico è scomparso dalla scena televisiva e anche dai social senza dare alcuna spiegazione ai suoi follower; per questo in tanti si sono preoccupati temendo addirittura il peggio, ovvero che l’attore si fosse ammalato e non potesse più proseguire col suo lavoro.

I motivi del suo addio sono in realtà da attribuire alla volontà di Mediaset di rinnovare i personaggi e cercare nuovi stimoli per il pubblico: pare che l’Alieno fosse diventato un po’ troppo monotono per i gusti della produzione e i vertici hanno deciso di sostituirlo definitivamente. Purtroppo i fan del simpatico Alieno dovranno mettersi il cuore in pace, ma non è detto che non possano vede Tricarico in qualche altro progetto.