News Caldo insopportabile in casa? Trasforma il ventilatore in un condizionatore | Trucco incredibile Di Ambra Ferri - 12

Se in casa avete solo il ventilatore, questo trucco per farlo diventare un condizionatore svolterà le vostre giornate.

Il caldo torrido di questi giorni è davvero difficile da sopportare e ci costringe in casa durante le ore più calde. Per evitare di stare male, infatti, il governo stesso consiglia di non uscire durante le ore più calde, bere tanta acqua e stare in un posto al fresco.

Purtroppo la situazione si aggrava per chi non ha il condizionatore, che in questi giorni percepisce un caldo infernale anche in casa. Le alte temperature possono arrivare anche a togliere il sonno e farci passare notti in bianco.

Se anche voi vi trovate in questa situazione, oggi potreste trovare una soluzione definitiva. Non tutti lo sanno, ma esiste un modo per trasformare un semplice ventilatore in un climatizzatore. Questo trucchetto casalingo svolterà le vostre giornate e vi permetterà di avere una casa decisamente più fresca. Ecco come fare.

Il trucco delle bottigliette

L’estate è arrivata e si sta facendo sentire, persino gli amanti del caldo iniziano a non sopportare più le temperature così alte. Ci sono regioni nel nostro paese che toccano picchi di 45 °C, tra queste per esempio la Sardegna. Roma è stata soprannominata la città infernale per il caldo che ricorda l’inferno dantesco, al telegiornale non si parla d’altro e l’appello degli esperti è quello di stare a casa. Non tutti, però, hanno il condizionatore e sono quindi costretti a sopportare temperature alte persino nel proprio appartamento. Il ventilatore può essere una buona soluzione per fare circolare l’aria, ma non è uno strumento in grado di raffreddare l’ambiente.

Un’ottima idea per sfruttare al meglio un ventilatore è quella di applicare il trucco delle bottiglie. Semplice da eseguire, questa tecnica vi permetterà di rinfrescare la vostra casa con poche e semplici mosse. Ti serviranno solo due bottigliette d’acqua da mezzo litro vuote e chiuse con il tappo, un cordino di plastica e dei cubetti di ghiaccio, tutti strumenti che si possono trovare facilmente in casa. Per completare il lavoro ti servirà un paio di forbici, un taglierino, un avvitatore e delle viti.

Come trasformare il ventilatore

Il procedimento per trasformare il tuo ventilatore in un climatizzatore è molto semplice: bisogna tagliare a metà le bottigliette d’acqua e creare sul fondo un’apertura, tenendo la bottiglietta attaccata. Poi, si procede facendo dei buchi con l’avvitatore. Più buchi farete, più terrà fresco. Ancora, applicare le due bottigliette dietro il ventilatore grazie al cordoncino. Infine, fissare le bottiglie alla rete del condizionatore e fare un nodo per tenerle ferme.

Il tappo delle bottigliette deve essere posizionato sul fondo e bisogna fissarle sopra il ventilatore. I cubetti di ghiaccio, invece, andranno all’interno delle bottiglie stesse. Una volta che il ventilatore sarà acceso, otterrai l’effetto rinfrescante che tanto desideravi! Provare per credere.