Valeria Marini ha detto addio ai capelli lunghi e biondi, non sembra lei | FOTO

Valeria Marini ha deciso di darci un taglio e ha stravolto il suo look: addio ai capelli biondi e lunghi. È irriconoscibile.

Valeria Marini è uno dei personaggi televisivi più conosciuti. Per lei il successo è arrivato all’inizio degli anni novanta partecipando a diversi varietà molto seguiti del Bagaglino. La showgirl e attrice, originaria di Roma, ha iniziato a lavorare come modella con lo pseudonimo Lolly.

Nel 1990 ha partecipato al concorso nazionale Una ragazza per il cinema classificandosi al terzo posto. Il podio la fa conoscere nell’ambiente cinematografico e la porta a recitare alcune piccole parti in alcune pellicole come Un orso chiamato Arturo e Crack. L’anno dopo esordisce a teatro nella commedia I ragazzi irresistibili di Neil Simon.

Il vero successo arriva tra il 1991 e il 1993, quando diventa primadonna della compagnia del Bagaglino sostituendo Pamela Prati. Nel 1993 conduce La grande sfida insieme a Gerry Scotti e poi recita nel film Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo. Nel 1997 ha condotto la 47° edizione del Festival di Sanremo insieme a Mike Bongiorno e Piero Chiambretti.

Nel 2003 torna ad essere la primadonna del Bagaglino, in particolare per il varietà Miconsenta in onda su Canale 5. Nel 2004 è tra i protagonisti del film In questo mondo di ladri insieme a Ricky Tognazzi e Leo Gullotta. Negli ultimi anni la showgirl ha partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello VIP e lo scorso autunno ha partecipato a Tale e quale show.

La storia con Vittorio Cecchi Gori

Valeria Marini ha avuto una lunga relazione con Vittorio Cecchi Gori, sostenendolo anche durante il fallimento economico. La loro è stata una storia fatta di crisi e riprese, e anche di molta sofferenza per la showgirl: la donna ha avuto ben due aborti durante la relazione, uno per stress causatole dal compagno e uno volontario.

Nel 2013 sembrava aver ritrovato l’amore con Giovanni Cottone, imprenditore, ma i due si sono separati dopo un anno. Nel 2018 ha avuto una relazione con Patrick Baldassari: la coppia ha partecipato a Temptation Island VIP ma si sono lasciati durante il programma.

Cambiamento drastico per Valeria Marini

Valeria Marini ha deciso di cambiare look e optare per un nuovo taglio e colore di capelli. Il cambiamento è avvenuto ormai diversi anni fa, ma il pubblico se lo ricorda ancora bene: la showgirl si era presentata totalmente diversa dal solito nel programma di Piero Chiambretti, lasciando tutti a bocca aperta.

“Questo è il bello della televisione: puoi trasformarti come vuoi” aveva commentato la showgirl. Quando era entrata in studio nessuno l’aveva riconosciuta: al posto della sua folta chioma bionda e lunga il pubblico si era trovato davanti un caschetto nero. La showgirl aveva completamente stravolto il proprio aspetto.