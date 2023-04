Giampiero Mughini devastato della malattia | Non ci sono più speranze

Giampiero Mughini è rimasto devastato da una grave malattia che lo ha colpito; il giornalista ha raccontato il suo dramma.

Nato a Catania nel 1941, Giampiero Mughini è uno dei personaggi più noti della televisione italiana. Giornalista, scrittore e opinionista, Mughini è stato per molti anni ospite fisso di Controcampo dopo essere stato lanciato da Maurizio Mosca nel suo programma sportivo L’appello del martedì.

Nel 1963 ha fondato la rivista Giovane Critica. Ha partecipato alle manifestazioni studentesche del 1968 a Parigi, dove faceva il lettore di italiano al liceo Hoche. Nel 1970 è tornato a Roma per iniziare la carriera di giornalista, cominciando a lavorare nel quotidiano Paese Sera. Mughini è stato inoltre tra i fondatori del periodico Il manifesto.

È stato direttore di Lotta Continua, giornale dell’omonimo movimento della sinistra extraparlamentare, e poi diversi anni dopo è entrato a far parte del quotidiano Reporter. Nanni Moretti lo ha voluto nel suo film Ecce bombo del 1978, dove ha recitato la parte di un intellettuale; la sua carriera di attore è proseguita con Sogni d’oro, dove interpretava invece un cinico presentatore televisivo.

Dal 1987 ha collaborato con Panorama, ma il rapporto con la direzione si è poi concluso nel 2005 col subentro del nuovo direttore Pietro Calabrese. Proprio nel 1987 si è fatto conoscere al grande pubblico televisivo partecipando come ospite fisso a Ieri, Goggi e domani, varietà condotto da Loretta Goggi.

Curiosità su Giampiero Mughini

Tutto ciò che sappiamo sul giornalista proviene dalle interviste rilasciate nel corso degli anni: Mughini è presente sui social ma non condivide molto della sua vita privata. È sposato con Michela Pandolfi da circa 30 anni e i due non hanno figli; della moglie non si sa molto, poiché è una donna molto riservata alla quale non piace apparire in televisione.

Oggi Mughini vive a Roma e la sua casa è un piccolo museo di oggetti in stile liberty. Il giornalista vanta una collezione di ventimila libri, di cui duemila molto rari; tra questi c’è la prima edizione di Ossi di seppia di Eugenio Montale.

Il dramma della malattia

Non tutti sanno che Mughini è stato colpito da una malattia molto seria che ha cambiato per sempre la sua vita. Il giornalista ha reso noto di aver avuto un tumore alla prostata. Fortunatamente, grazie all’intervento dei medici, è riuscito a operarsi in tempo e sopravvivere. Non tutto, però, è andato come sperava.

Giampiero Mughini ha rivelato di aver sì sconfitto il tumore, ma anche di aver perso la sua capacità sessuale e di aver sofferto molto per questa conseguenza indesiderata. Il giornalista ha confessato di sentirsi meno uomo per questo motivo. Mughini ricorda ogni volta che può l’importanza della prevenzione.