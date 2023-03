Valeria Marini: “Mi faceva del male”, terribile confessione | Un uomo violento

Valeria Marini ha raccontato di alcuni episodi terribili che ha vissuto sin da quando era giovane, e che l’hanno segnata per sempre.

Nonostante la sua gioiosità contagiosa, Valeria Marini non ha avuto una vita facile: fin da quando era giovanissima, praticamente adolescente, ha dovuto affrontare dei dolori terribili e prendere scelte molto importanti. Oggi la showgirl è felice con il suo nuovo amore, Eddy Siniscalchi, ma per lei le relazioni di cuore non sono sempre andate per il verso giusto.

La donna ha avuto una lunga relazione con Vittorio Cecchi Gori, famoso produttore cinematografico. La storia tra i due è stata piena di alti e bassi, fino a che non si sono lasciati definitivamente. Nel 2013 ha sposato Giovanni Cottone, ma i due si sono separati meno di un anno dopo.

La sua carriera è iniziata negli anni ’90, quando ha partecipato come primadonna a diversi varietà del Bagaglino, poi ha cominciato ad affermarsi anche in spettacoli teatrali e film. Nel corso degli anni ha condotto diversi programmi televisivi, come Scherzi a parte, Domenica In e I raccomandati.

Valeria Marini: doppio dolore

Il più grande rimpianto di Valeria Marini, come lei stessa ha confessato, è stato di non aver avuto un figlio. Con Vittorio Cecchi Gori ci ha provato due volte, ma in entrambi i casi non è finita bene: la showgirl ha avuto due aborti. “Ho avuto una tremenda emorragia al termine di una lite. Non sono nemmeno andata in ospedale” ha raccontato, riferendosi al primo aborto spontaneo.

Diversi anni dopo, poco prima che lei e l’imprenditore si lasciassero, è accaduto di nuovo: Marini ha avuto un altro aborto, questa volta però è stata una scelta. “Quando ho dato la notizia a Vittorio, la sua risposta è stata: ‘E come facciamo ad andare in barca?’ Io però ero disposta a ogni sacrificio. Non ho mai spesso di pensare all’idea di avere un figlio, anche se abbiamo deciso di abortire di comune accordo” ha raccontato.

La violenza da adolescente

Quando aveva soli 15 anni, la showgirl ha dovuto affrontare quello che è stato il suo primo aborto, e per di più a sua insaputa. Al tempo la donna frequentava un ragazzo violento, che la picchiava, ed era rimasta incinta di suo figlio. Sua mamma, Gianna Orru, ha deciso di farla abortire portandola in una clinica, ma senza rivelarle quali fossero le sue vere intenzioni.

“Sono andata in una clinica privata, ero una ragazzina, ma non sapevo che avrei avuto un aborto spontaneo” ha spiegato. “Lei mi ha dato la possibilità di allontanarmi dal mio fidanzato, che era violento e di non rimanere imprigionata a una persona che non mi amava e mi faceva del male“. La showgirl ha spiegato che ciò che ha fatto sua madre era un atto d’amore e lo ha capito soltanto col tempo.